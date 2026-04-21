A 40 años del desastre de Chernobyl, los sobrevivientes hablan de una "muerte lenta"

Extrabajadores que limpiaron la zona tras la explosión denuncian secuelas graves y aseguran que pocos siguen con vida.

A 40 años del desastre, los sobrevivientes advierten que las secuelas de la radiación siguen presentes.

A cuatro décadas del accidente nuclear de Chernóbyl , los sobrevivientes que participaron en las tareas de limpieza advierten que las consecuencias de la radiación siguen presentes y que la mayoría de quienes estuvieron expuestos ya no vive, en un escenario que mantiene abierto el debate sobre el impacto real del desastre.

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El 26 de abril de 1986, la explosión del reactor número cuatro de la central nuclear de Chernóbyl, en Ucrania , liberó una nube de material radiactivo que se expandió por gran parte de Europa. El accidente provocó la muerte inmediata de 31 trabajadores y bomberos , en su mayoría por síndrome de irradiación aguda , mientras que en los años posteriores miles de personas fallecieron por enfermedades asociadas a la radiación , como el cáncer.

Tras la catástrofe, cientos de miles de personas fueron convocadas como “liquidadores” para contener el daño. Sus tareas incluyeron la limpieza del área, la remoción de materiales contaminados y la construcción de un sarcófago alrededor del reactor para limitar la propagación de la radiación.

En ese contexto, el testimonio de Petro Hurin , recogido en una entrevista con la agencia Reuters, aporta una mirada directa sobre las condiciones de trabajo y las consecuencias a largo plazo. El hombre, hoy de 76 años , fue enviado en junio de 1986 a la zona de exclusión por una empresa de maquinaria pesada.

Los “liquidadores” que trabajaron en la zona denuncian enfermedades crónicas y una baja expectativa de vida.

Según su relato, de las 40 personas que integraban su grupo, solo cinco continúan con vida. "Ni una sola persona que sobrevivió a Chernóbil goza de buena salud" , afirmó. "Es una muerte lenta y dolorosa".

Condiciones extremas y consecuencias en la salud

Durante su labor, Hurin operaba una excavadora en turnos de 12 horas, cargando una mezcla de hormigón y plomo que luego se utilizaba para construir la estructura de contención del reactor. La exposición constante al polvo radiactivo marcó esas jornadas.

"El polvo era terrible", recordó. "Trabajabas media hora con una mascarilla y al final todo parecía una cebolla (de color marrón)".

A los pocos días comenzaron los síntomas: dolores de cabeza, dolor en el pecho, sangrado y un sabor metálico persistente. Su estado se agravó rápidamente. “Me llevaron al hospital y los médicos me hicieron primero un análisis de sangre”, contó. "Me pincharon todos los dedos y salió un líquido pálido, pero no sangre".

Según explicó, los médicos soviéticos evitaron diagnosticarle enfermedad por radiación y atribuyeron su cuadro a una distonía vegetativa-vascular, un trastorno vinculado al estrés.

chernobyll (1) El legado de Chernóbil sigue vigente en la salud y la vida de quienes sobrevivieron.

Una vida atravesada por la enfermedad y la guerra

Antes del accidente, Hurin no había requerido atención médica frecuente, pero después pasó meses en tratamiento y fue diagnosticado con anemia, angina de pecho, pancreatitis y otras afecciones. Actualmente vive en la región de Cherkasy junto a su esposa Olha y, pese a sus problemas de salud, continúa tocando el bayan y escribiendo.

A su historia se suma otra tragedia: la guerra iniciada en 2022 tras la invasión rusa. Su nieto, Andrii Vorobkalo, murió a los 26 años en el conflicto. “Lo dejó todo atrás y vino a defender Ucrania”, expresó Hurin.

Cuatro décadas después, los testimonios de los sobrevivientes reflejan no solo las consecuencias sanitarias del desastre de Chernobyl, sino también el impacto humano que sigue extendiéndose en el tiempo.