El escudo protector de Chernobyl perdió su capacidad de contención, luego del impacto de un dron ruso

Inspectores del OIEA detectaron fallas en la estructura protectora; reparaciones urgentes buscan evitar una degradación mayor.

Inspectores del OIEA confirmaron que el escudo protector de Chernobyl perdió funciones de seguridad tras un ataque con drones rusos. AP

El escudo protector que cubre el reactor de Chernobyl perdió su capacidad de contención tras un ataque con drones rusos, confirmó la ONU. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recorrieron la planta y detectaron que la estructura conocida como Nuevo Confinamiento Seguro dejó de cumplir algunas de sus “funciones de seguridad primarias”, aunque no existe riesgo inmediato de liberación radiactiva.

Ucrania había denunciado en febrero que Rusia atacó instalaciones en la zona de exclusión de Chernobyl, aunque Moscú lo negó. Las inspecciones y las imágenes satelitales confirmaron que el bombardeo afectó el revestimiento externo del escudo, comprometiendo su funcionamiento integral. Aún así, los sistemas internos y las bases de soporte permanecen intactos, aseguraron los especialistas del OIEA.

escudo protector de Chernobyl (1) El Nuevo Confinamiento Seguro, construido tras la explosión de 1986, sufrió daños que comprometen su capacidad de contención integral. CNN Cuál es la perspectiva de los expertos El especialista británico Jim Smith, de la Universidad de Portsmouth, indicó que “la situación no es motivo de pánico”. Según Smith, el mayor riesgo sigue siendo el polvo radiactivo dentro del antiguo sarcófago de hormigón, que continúa confinado bajo varias capas de protección.

El Nuevo Confinamiento Seguro se construyó tras la explosión de 1986 para reemplazar el sarcófago original y garantizar la contención del reactor durante un siglo. Con 110 metros de altura y 256 metros de ancho, fue ensamblado en bloques y deslizado sobre el reactor en una obra que costó u$s2.560 millones, financiada por la Unión Europea, 45 países y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

El director del OIEA, Rafael Grossi, advirtió que “la restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”. Las inspecciones también evaluaron subestaciones eléctricas y otras plantas críticas de Ucrania, cuyo funcionamiento se ve amenazado por ataques rusos recurrentes a la infraestructura energética.

