"Son los más feos que vi en la vida": Donald Trump descalificó a quienes criticaron intervención de EEUU en Venezuela

EEUU también sufre las consecuencias de la operación del pasado sábado. En detalle, el republicano se hizo eco de las protestas en el estado, donde cientos de manifestantes se reunieron frente a la cárcel donde se encuentra Nicolás Maduro.

Archivo. En una nueva conferencia, Trump criticó duramente a los manifestantes que expresaron su descontento en Nueva York.

Donald Trump volvió a hablar de la intervención en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro y, en este escenario, criticó duramente a los manifestantes que en Nueva York pidieron por la liberación del referente chavista. En una conferencia desde Washington , el mandatario estadounidense tuvo una desafortunada declaración y aseguró que quienes salieron a las calles en los últimos días para criticar su gobierno son las personas "más feas" que vio "en su vida".

"¿De dónde salió esta gente de Nueva York? Además, son los más feos que he visto en la vida , con esos sombreros, vaya aspecto que tenían", disparó el mandatario.

Desde el pasado sábado, Nueva York fue el epicentro de protestas contra la intervención militar estadounidense en Venezuela. “¡No más golpes de Estado! ¡No más guerras! ¡América Latina no es vuestra!” fue una de las consignas que se repitió entre los manifestantes que se ubicaron en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

"Venezuela, todo el mundo manifestándose contento, salvo en Nueva York. ¿Pero de dónde ha salido esta gente? Esta gente... son increíbles", afirmó inicialmente el republicano.

Más allá de la crítica estética, Trump también apuntó contra las motivaciones políticas detrás de las protestas:" Estaban todos pagados, no sabían ni de qué hablaban. Cuando los periodistas les preguntaban... La prensa es muy anti... Es muy difícil imaginar cómo la prensa puede estar en contra de esto, si es que es de sentido común".

0106 Donald Trump criticó las protestas y aseguró que la prensa solo escribe "noticias malas" de él.

"Ya no es algo que le guste solo a los conservadores, es algo de sentido común" detalló el republicano, quien luego redobló su batalla contra el periodismo estadounidense: "La prensa no tiene ningún tipo de credibilidad. En un canal solo cuentan... Las noticias que cuentan sobre mí, el 97% son malas".

Las protestas en Nueva York

La audiencia judicial de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Nueva York trasladó el conflicto venezolano al corazón de Manhattan. Frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, el edificio se convirtió en escenario de una jornada cargada de tensión, con manifestaciones enfrentadas, un fuerte operativo de seguridad y una cobertura sostenida de la prensa internacional.

Desde temprano, el perímetro judicial fue cercado con vallas metálicas y controles estrictos de acceso. La Policía reforzó su presencia para prevenir incidentes mientras se aguardaban definiciones del proceso por cargos de narcoterrorismo y conspiración que enfrenta el exmandatario venezolano. El clima, según testigos, fue de máxima cautela durante toda la mañana.

Protestas NYC Así fueron las protestas en Manhattan. @nurdogandiyorki

En ese marco, dos concentraciones bien delimitadas marcaron la escena. Por un lado, opositores al chavismo y miembros de la diáspora venezolana se congregaron para respaldar la detención de Maduro. Con banderas, pancartas y consignas, reclamaron justicia por las violaciones a los derechos humanos y responsabilizaron al exgobierno por la prolongada crisis económica y social del país.

Del otro lado, simpatizantes del expresidente también se hicieron presentes, generando un contrapunto constante que obligó a las fuerzas de seguridad a mantener separados a ambos grupos. La expectativa por la comparecencia judicial mantuvo la atención puesta en el tribunal, mientras el caso sumaba un nuevo capítulo con impacto político y simbólico tanto en Venezuela como en el exterior.