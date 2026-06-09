Alemania lanza un organismo oficial para supervisar los peligros de la inteligencia artificial

Además de auditar las capacidades y riesgos de los nuevos modelos, la institución buscará agilizar el flujo de información y las alianzas con agencias de otros países.

El Ejecutivo alemán fundará un centro especializado en seguridad tecnológica para auditar el comportamiento de los modelos de inteligencia artificial y mitigar sus posibles riesgos.

Con el objetivo de supervisar el rendimiento de la tecnología y prevenir posibles amenazas, el Gobierno alemán pondrá en marcha un instituto especializado en la seguridad de la inteligencia artificial . La decisión se tomó este lunes tras un encuentro nocturno en el que, según detalló un vocero oficial, "el Consejo de Seguridad Nacional evaluó las implicaciones de los modelos avanzados de IA para la ciberseguridad en Alemania".

El nuevo ente fiscalizará las capacidades de esta tecnología y blindará la seguridad ante posibles amenazas. Con esta iniciativa, según detalló el portavoz, el propósito final es "trabajar con socios internacionales para la adopción de estándares armonizados en el uso de la IA" mediante un flujo constante de información con agencias extranjeras.

A través de un intercambio continuo de datos con agencias de otros países, la meta definitiva consiste en "trabajar con socios internacionales para la adopción de estándares armonizados en el uso de la IA".

El Gobierno alemán presentó una estrategia para intensificar su defensa digital frente a la escalada de ciberamenazas , cuya peligrosidad se vio potenciada por la integración de tecnologías de inteligencia artificial.

A su vez, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior de Alemania, durante el periodo anual anterior, las autoridades contabilizaron aproximadamente 334.000 denuncias vinculadas a delitos informáticos en todo el territorio nacional.

La gravedad de esta situación radica en la procedencia de las amenazas, ya que la gran mayoría de las ofensivas cibernéticas no se generan dentro de las fronteras germanas. Las investigaciones oficiales revelaron que dos tercios de estos ataques informáticos fueron perpetrados desde el extranjero o provinieron de plataformas digitales cuya identidad no ha podido ser determinada.