El matemático que acertó a los últimos tres campeones predijo un cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial: cómo saldrá

Joachim Klement es el economista alemán que dio en la tecla en las últimas tres ediciones, pronosticó un cruce entre la “Scaloneta” y la Selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Joachim Klement, estratega financiero y economista alemán , ha dado su pronóstico por cuarta vez consecutiva sobre quién va a salir campeón y este Mundial 2026 no se quedó atrás. En 2014 fue su primera vez haciendo este cálculo, vaticinando que el título se lo llevaría Alemania; en 2018, Francia; y en 2022, Argentina. Además, prevé una victoria Albiceleste contra Uruguay en el clásico del Río de La Plata.

Según Klement, el campeón de esta cita mundialista será Países Bajos, quién todavía no consiguió ningún trofeo para sus vitrinas. El cálculo, de su autoría , se hace mediante variables irracionales: puesto en el que están en el Ranking FIFA, PBI per cápita de cada país, el tamaño de cada población, la posición que el fútbol tiene en la sociedad y, como última condición un poco coherente, lo restante lo decidirá el azar.

En base a esos datos, el matemático alemán también pronosticó el cruce entre la Selección Argentina y la de Uruguay . Los entrenados por Lionel Scaloni y los dirigidos por Marcelo Bielsa se verían las caras en dieciseisavos de final. El resultado final, según pronosticó Klement, arroja una victoria para la Albiceleste.

Además, otro de sus presagios es que ningún sudamericano llegará a las semifinales: Argentina será el único en llegar a cuartos, pero terminaría perdiendo contra Portugal; Colombia quedaría eliminado frente a Croacia en dieciseisavos, al igual que Brasil frente a Japón y Ecuador ante Senegal.

Las selecciones europeas harían su trabajo y llegarían cuatro de ellas a semifinales: Portugal eliminaría a Inglaterra y Países Bajos haría lo propio contra España. Esta última ganándole la final a los Lusos comandados por Cristiano Ronaldo, sin jugársela por un resultado exacto.

El economista recalcó que un factor negativo que tendrán en contra los europeos será la temperatura: “Si un país es demasiado frío o demasiado caliente resulta imposible jugar fútbol. ¿Es acaso un milagro que salvo Inglaterra en 1966 y Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014 todos los campeones del mundo vengan de esas regiones?”.

Aclaró también que los neerlandeses no sufrirán esa condición, debido a que la media del clima en el país es de 12°C y podrán desarrollar su juego habitual sin necesidad de cambios drásticos, a excepción de los que juegan en la Bundesliga o la Premier League, como Cody Gakpo, Tijjani Reijnders o Mark Flekken, entre otros.

Por último, Klement destacó la importancia de que no apuesten en base a sus predicciones: "Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico sobre quién será el próximo campeón del mundo, se trata de alguien que no tiene remedio".