Alemania cierra colegios y comercios no esenciales ante aumento de casos de Covid-19 Angela Merkel dio a conocer que las medidas previas no tuvieron el efecto esperado, por lo cual el país está asistiendo un aumento de casos. "Sabemos que el sistema de salud ya está muy estresado. Necesitamos acciones urgentes", dijo, tras informar que las escuelas y comercios no esenciales permanecerán cerrados hasta el 10 de enero.