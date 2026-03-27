Murió el director Alexander Kluge, pionero del nuevo cine alemán

Alexander Kluge , el cineasta alemán cuya carrera abarcó más de seis décadas y que ayudó a definir el movimiento del Nuevo Cine Alemán , ha fallecido a los 94 años.

La familia de Kluge confirmó su fallecimiento a los medios alemanes el miércoles. No se ha revelado la causa de la muerte.

Kluge fue uno de los firmantes del Manifiesto de Oberhausen de 1962, que abogaba por un nuevo cine alemán de autor y al que se le atribuye haber impulsado el movimiento del Nuevo Cine Alemán.

Era un director muy apreciado en el circuito de festivales internacionales , especialmente en Venecia. Su ópera prima de 1967 , Abschied von gestern (estrenada en Estados Unidos como Yesterday Girl ), que dramatizaba las dificultades de una joven refugiada judía de Alemania Oriental , ganó el León de Plata, el primer premio de un festival italiano de la posguerra para un director alemán. Dos años después, Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos ( Artistas bajo la carpa: perplejos ), un collage experimental que integraba noticiarios y entrevistas que exploraban ideales sociales y movimientos de protesta, ganó el máximo galardón de Venecia, el León de Oro.

Entre sus películas más destacadas se encuentran Der starke Ferdinand , ganadora del premio internacional de la crítica Fipresci en Cannes en 1976, y Alemania en otoño (1978), su película antológica, realizada en colaboración con otros directores del Nuevo Cine Alemán, como Volker Schlöndorff y Rainer Werner Fassbinder , que abordaba el terrorismo de extrema izquierda en Alemania en aquel entonces y la posterior represión del Estado alemán. Una de sus últimas obras importantes fue Noticias de la Antigüedad Ideológica: Marx-Eisenstein-El Capital (2008), de nueve horas de duración, una audaz reinterpretación del proyecto inacabado de Sergei Eisenstein sobre El Capital de Marx. Ese mismo año, recibió un premio a la trayectoria de la Academia de Cine Alemana.

Alexander Kluge, más allá del cine

La influencia de Kluge trascendió el cine. Fue un escritor prolífico de cuentos, ensayos y textos filosóficos, y recibió numerosos galardones literarios, entre ellos el Premio Georg Büchner, el Premio Theodor W. Adorno, el Premio Heinrich Heine y el Premio Klopstock. En 1987, fundó la productora televisiva dctp, creando programas de noticias y debate como 10 vor 11 , News & Stories y Mitternachtsmagazin .

Kluge se mantuvo activo hasta los noventa años, escribiendo libros y diseñando exposiciones de arte. Su última obra, el ensayo visual de 2025, Primitive Diversity, exploraba la inteligencia artificial y el futuro de las imágenes en movimiento, y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam.

Verdadero polímata, Kluge nunca separó el arte de la política ni de la filosofía. Como cineasta, escritor y productor de televisión, indagó en la vida moderna, la memoria y la sociedad, dejando una huella imborrable en la cultura alemana. El Festival de Cine de Berlín lo recordó como "un invitado muy apreciado durante décadas… cuya pasión por el cine, el pensamiento crítico y la narrativa moldeó el cine alemán e inspiró a generaciones de cineastas".