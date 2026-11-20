El primer ministro británico, Andy Burnham, y la líder europea Ursula von der Leyen acordaron flexibilizar los controles fitosanitarios, los visados para jóvenes y el mercado de carbono. Los cambios comenzarían a regir en 2028. Mientras tanto, seguirán puliendo detalles.

A diez años del Brexit, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido cerraron este viernes tres acuerdos para estrechar su cooperación en el ámbito de la educación, los productos fitosanitarios y el sistema de comercio de emisiones contaminantes. Además, se comprometieron para seguir negociando sobre otras áreas.

El entendimiento abarca desde temas sobre alimentación y mercado del carbono hasta movilidad juvenil y defensa. El primer ministro británico, Andy Burnham, lo calificó como “histórico”, mientras que la titular de la UE, Ursula von der Leyen la definió como un “punto de inflexión”.

El primer punto representa un alineamiento de Londres a las normas sanitarias y fitosanitarias europeas . Comenzará a regir a partir del 1 de marzo del 2028 y permitirá eliminar la mayor parte de los controles fronterizos sobre alimentos y plantas. Según cálculos del gobierno británico, el acuerdo permitiría un ahorro de 5100 millones de libras anuales (6088 millones de euros).

El acuerdo permitiría que la gran mayoría de los desplazamientos de animales, productos de origen animal, plantas y productos vegetales se realicen sin los certificados o controles que rigen actualmente. Asimismo, se aplicaría también a los envíos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El segundo acuerdo, vinculado a las emisiones de carbono , permitirá que los exportadores del Reino Unido no paguen el impuesto al carbono al ingresar a la Unión Europea. Estiman que esta modificación generará un beneficio de 3800 millones de libras al año (4551 millones de euros).

La declaración adoptada señala que el acuerdo proporcionaría una base estable para el reconocimiento mutuo de los derechos de emisión. Informaron además que buscarán aplicarlo en 2028, aunque no precisaron fecha.

Por último, la UE y el gobierno de Burnham firmaron un convenio que apunta a abrir la circulación de jóvenes de entre 18 y 31 años entre ambas jurisdicciones. Por lo pronto, se anunció un sistema de visado para 100.000 personas a las que se les permitirá vivir y trabajar en el Reino Unido.

En paralelo, ambas partes destacaron la cooperación existente en materia de seguridad y defensa, enfocada en la seguridad marítima, las amenazas híbridas, la movilidad militar y el apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia.

Negociaciones abiertas para pulir los detalles de los acuerdos

Sin embargo, pese a los anuncios de ambas partes, aún siguen abiertas las negociaciones por los detalles de los acuerdos. En particular, en lo que refiere a la juventud, el bloque europeo reclama que sus estudiantes paguen el mismo valor de matriculación que los británicos (9.790 libras anuales) pero Londres propone que el valor se ubique entorno a los 12.000, un tercio de lo que abonan los alumnos internacionales (38.000).

Por lo pronto, habrá un plazo de seis meses para pulir el acuerdo y zanjar las diferencias. En ese tiempo, la UE no pondrá en marcha ninguno de los tres puntos acordados. Londres asegura que el acuerdo está cerrado, aunque admite que seguirán conversando sobre los puntos mencionados.

“El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”, declaró esta semana Burnham marcando la pauta de sus intenciones de estrechar lazos nuevamente con la UE. En la previa, señaló que todas las opciones deberían estar sobre la mesa para las relaciones futuras, incluso una reincorporación al bloque.

Sin embargo, aclaró que revertir el Brexit es solo una de los posibles opciones y que requeriría del respaldo de la ciudadanía británica y también de toda la UE, donde abunda la desconfianza.