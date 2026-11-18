La selección alemana disputó ante Países Bajos su último partido con la histórica marca de las tres tiras. La alianza comenzó en 1954 y acompañó al equipo en la conquista de cuatro Mundiales masculinos, dos femeninos y tres Eurocopas.

Después de 70 años, la Selección de Alemania visti{o por última vez la indumentaria de Adidas. Desde 2027 Nike será su nuevo proveedor.

La histórica relación entre la selección alemana de fútbol y Adidas llegó a su fin. Después de más de siete décadas de asociación, Alemania disputó ante Países Bajos su último encuentro con la camiseta de la marca de las tres tiras, poniendo punto final a un vínculo que trascendió lo comercial y se convirtió en parte de la identidad del fútbol alemán.

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La despedida tuvo lugar en Berlín, donde el conjunto alemán lució una camiseta negra en su último compromiso con la firma de su país. De esta manera, el clásico europeo frente a la Naranja Mecánica marcó el cierre de una etapa histórica. A partir del 1 de enero de 2027, el seleccionado vestirá indumentaria de Nike, su nuevo patrocinador hasta 2034.

La relación entre Adidas y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) comenzó en 1954, el mismo año en que Alemania conquistó su primer Mundial tras vencer por 3-2 a Hungría en la recordada final conocida como el "milagro de Berna".

Por entonces, Adidas todavía era una empresa familiar dirigida por su fundador, Adi Dassler, quien mantenía una estrecha relación con el entrenador alemán Sepp Herberger.

Uno de los elementos que marcaron aquella final fueron las botas con tacos intercambiables que Dassler puso a disposición de los futbolistas. Cuando comenzó a llover antes del encuentro, los jugadores alemanes pudieron reemplazar los tacos cortos por otros más largos, adecuados para un terreno de juego mojado. Alemania terminó imponiéndose ante la favorita Hungría por 3-2, en una victoria que quedó grabada en la memoria colectiva del país.

Desde aquel episodio, Adidas continuó proporcionando el calzado deportivo de la selección y, a partir de 1980, pasó a encargarse de todo su equipamiento.

Durante estos más de 70 años, la marca acompañó a los seleccionados alemanes en la conquista de cuatro Mundiales masculinos, dos femeninos y tres Eurocopas, consolidando una asociación histórica dentro del fútbol internacional.

3 stripes. 6 stars. over 70 years. this farewell means something different to everyone. this partnership meant everything to us. and what the future holds? certainly football. https://t.co/jPP5mWpH3p — adidas Football (@adidasfootball) November 15, 2026

Nike llega con una oferta millonaria

El cambio de patrocinador responde principalmente a razones económicas. Según cifras no oficiales difundidas cuando se anunció el acuerdo en marzo de 2024, Nike pagará alrededor de u$s109,7 millones por año, casi el doble de lo que abonaba Adidas.

El contrato tendrá vigencia hasta 2034 y representa un importante movimiento comercial para la compañía estadounidense, principal competidora histórica de la firma alemana.

La decisión generó una fuerte controversia desde su anuncio. La DFB reconoció el impacto emocional que provocaba el final de la relación y expresó que comprendía la reacción de los aficionados ante una asociación que había durado más de siete décadas.

Entre las voces críticas estuvo Markus Söder, ministro-presidente de Baviera, quien calificó el acuerdo como "incorrecto, vergonzoso e incomprensible".

End of an era! After 72 iconic years, Germany’s legendary partnership with Adidas is coming to a close as Nike officially takes over on January 1, 2027. From the 1954 World Cup to today, the three stripes defined German football history - now it’s time for the Swoosh era. #DFB #Germany #Adidas #Nike https://t.co/8kK4vwgJdG — Pulse Edge Sports (@PulseEdgeSports) November 18, 2026

Una despedida cargada de emoción

Adidas también tuvo su propio gesto para despedir a la selección alemana. La compañía lanzó una campaña audiovisual bajo el lema "Esta asociación lo significó todo para nosotros", mientras que en Herzogenaurach, sede central de la empresa y lugar habitual de concentración del equipo, una pancarta con el mensaje "Gracias por todo" resumió el sentimiento de despedida.

La firma alemana también destacó el éxito comercial de sus últimos productos vinculados a la selección. Según datos de la propia compañía, las camisetas oficiales del último Mundial se vendieron cuatro veces más que las correspondientes al torneo anterior.

Con el último partido frente a Países Bajos, Alemania cerró un capítulo fundamental de su historia futbolística. Adidas deja de ser la marca que viste al seleccionado después de más de 70 años, mientras que Nike se prepara para asumir el desafío de acompañar a uno de los equipos más importantes del mundo.

La despedida puso fin a una sociedad que comenzó con el milagro de Berna y que, durante décadas, convirtió a las tres tiras en una imagen inseparable de la camiseta alemana.