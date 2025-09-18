Bitcoin cotiza en u$s117.000 y el mercado cripto recupera el optimismo tras el recorte de tasas







El mercado cripto tuvo una respuesta moderada este miércoles a la decisión de la Fed. Sin embargo, experimenta subas generalizadas esta jornada.

La reacción inicial del mercado resultó sorpresiva, ya que los recortes de tasas suelen impulsar a bitcoin. Depositphotos

Las criptomonedas operan con mayoría de subas en la apertura de este jueves 18 de septiembre. Bitcoin (BTC) cotiza en torno a los u$s117.100 al trepar 0,9% en las últimas 24 horas, según Binance. En consonancia, Ethereum (ETH) aumenta 1,8% en ese mismo periodo de tiempo y se ubica apenas por debajo de los u$s4.600.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el resto de las "altcoins" la tendencia es mayoritariamente positiva, destacándose las ganancias de Dogecoin (+5,8%), Cardano (+5,2%) y Solana (+5,1%).

Embed

¿Volvió el optimismo tras la decisión de la Fed? El mercado cripto vivió momentos de incertidumbre este miércoles tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de reducir las tasas de interés, ubicándolas en 4% desde el 4,25%.

Apenas conocida la decisión, Bitcoin mostró una reacción inmediata, cayendo desde los u$s116.000 hasta los u$s114.900 en cuestión de minutos. Sin embargo, la criptomoneda logró estabilizarse en las horas siguientes, alcanzando los u$s115.000.

La reacción del mercado resultó sorpresiva, ya que los recortes de tasas suelen impulsar a bitcoin, al aumentar la liquidez en el mercado. La estabilización y el leve repunte de BTC reflejan una respuesta moderada del mercado cripto, que continúa evaluando las implicaciones a mediano y largo plazo de la política monetaria de la Fed.

Temas Criptomonedas

Bitcoin

Ethereum