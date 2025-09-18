Donald Trump celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel: "Buenas noticias para América"

El presidente se pronunció luego de que cadena ABC cancelara el ciclo "Jimmy Kimmel Live!". Además, consideró que tiene "cero talento".

Luego de que la cadena ABC cancelara por tiempo indeterminado el show del presentador Jimmy Kimmel , por comentarios acerca del asesinato del activista Charlie Kirk , el presidente de EEUU Donald Trump celebró medida. Consideró que fue "una buena noticia" para su país y también lo comparó con otros presentadores de entretenimiento.

En las últimas horas, se conoció una serie de intercambios privados entre Tyler Robinson y su pareja en una red social, lo cual dio un vuelco en la causa de Kirk . La confesión que circuló —según fuentes vinculadas con la investigación— habría sido enviada horas antes de que el sospechoso se presentara ante la policía e inmediatamente después de que cometiera el asesinato.

En cuenta de Truth Social, el mandatario expresó: " Buenas noticias para América. El programa de Jimmy Kimmel, que tuvo problemas de audiencia fue cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que está bien", comenzó.

Y continuó: " Kimmel tiene cero talento, y peor ratings que el incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible. Eso deja a Jimmy (Fallon) y Seth (Meyers), dos completos perdedores, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus ratings también son horribles. Hacelo NBC!".

Suspendieron indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena de televisión ABC anunció la suspensión indefinida del programa nocturno Jimmy Kimmel Live!, tras los comentarios realizados por el presentador sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson.

El operador Nexstar Media, que controla varias estaciones afiliadas a ABC en Estados Unidos, informó que suspenderá la transmisión del programa en sus mercados a partir de este miércoles. La compañía manifestó su oposición a los comentarios de Kimmel y adelantó que reemplazará la programación con otros contenidos en sus señales locales.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel afirmó que la "pandilla MAGA" intentaba obtener beneficios políticos a raíz del asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre durante un debate en la Universidad del Valle de Utah. Tres días después, las autoridades anunciaron la detención del presunto tirador.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, expresó su rechazo a los comentarios de Kimmel y advirtió que podrían tomarse medidas regulatorias contra ABC por “incumplir con la obligación de operar en interés público”. Carr destacó la decisión de Nexstar como un ejemplo de cumplimiento de esa responsabilidad.