Activistas proyectaron imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor

Las grabaciones fueron proyectadas por un grupo de activistas y los muestran en encuentros sociales en los 90. El mandatario está de visita tras un acuerdo con el país europeo.

La acción fue llevada adelante por un grupo de activistas.

El presidente de EEUU Donald Trump y el fallecido financista Jeffrey Epstein fueron proyectados en el Castillo de Windsor, Reino Unido . Fue en contexto de una segunda visita del mandatario tras una alianza en tecnología y energía nuclear.

La proyección en Windsor estuvo a cargo del grupo “Led by Donkeys” (“Dirigidos por burros”), que exige responsabilidades a políticos con campañas a menudo humorísticas. La policía informó de cuatro arrestos, tras la acción.

A su vez, decenas de manifestantes en Londres colgaron pancartas anti Trump y corearon consignas, tras concentrarse el martes en una calle principal cercana al castillo.

trump epstein reino unido Las grabaciones muestran registros de ambos en los años 90, con datos y señalizaciones que marcan sus rostros en situaciones sociales.

Acompañado de su esposa Melania, Trump llegó este miércoles al castillo de Windsor. Allí fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales.

Cerca de 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia, que según funcionarios del Reino Unido marcó la mayor bienvenida ceremonial militar para una visita de Estado a Gran Bretaña en la memoria viva.

Reino Unido y EEUU sellan alianzas en tecnología y energía nuclear durante la visita de Donald Trump

Trump realiza su segunda visita de Estado a Gran Bretaña en menos de dos meses. El viaje se estipuló entre el 16 y 18 de septiembre, marcado por la pompa real británica, pero también por el anuncio de acuerdos clave en materia tecnológica y energética, además de negociaciones comerciales de alto impacto económico.

El primer ministro Keir Starmer recibirá al presidente estadounidense en su residencia de Chequers el jueves, donde se espera avanzar en cuestiones como Ucrania y en los prometidos aranceles más bajos para el acero y el aluminio.