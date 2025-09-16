Donald Trump confirmó el acuerdo sobre TikTok entre EEUU y China

Luego de dos días de conversaciones, llegaron a un consenso sobre la app. El acuerdo se dio cerca de que venciera una prórroga establecida por Trump en junio.

La aplicación debía encontrar un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en EEUU.

El presidente de EEUU Donald Trump dijo este martes que su país y China llegaron a un acuerdo sobre TikTok . Así, el republicano agregó que hablará sobre el tema con su par chino Xi Jinping este viernes y que su gestión considera que la aplicación debe pasar a propiedad estadounidense.

El acuerdo se anunció tras dos días de conversaciones en Madrid entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , y el vice primer ministro chino He Lifeng.

" Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo", señaló Trump a periodistas cuando salió de la Casa Blanca para una visita de Estado a Gran Bretaña.

Con casi 2.000 millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance . Una ley federal en EEUU que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Pero el republicano, que impulsó su campaña electoral de 2024 en gran medida en las redes sociales y se declara aficionado a TikTok, puso la prohibición en pausa. A mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en su país.

TIKTOK.jpg A mediados de junio Trump extendió por 90 días más el plazo para un comprador no chino, la cual vence este miércoles. TikTok

Ese nuevo plazo vence este miércoles. "Tenemos un grupo de compañías muy grandes que quieren comprarla", dijo Trump a periodistas. El presidente no especificó si extenderá el plazo para que se finalice el acuerdo con China.

Según la cadena CNBC, el acuerdo incluirá nuevos inversionistas así como los ya existentes en la casa matriz china de la empresa. El gigante de la nube Oracle, que ya participa de la infraestructura de TikTok en EEUU, será parte del pacto, agregó.

La empresa detrás de TikTok ya vale más que Coca-Cola, Chevron, Alibaba y otras megacorporaciones

ByteDance, la empresa detrás de TikTok, lanzará un nuevo programa de recompra de acciones para empleados que valorará a la compañía en más de u$s330.000 millones. La oferta, de u$s200,41 por acción, implica un alza del 5,5% frente a la recompra de hace seis meses, cuando la firma fue valuada en unos u$s315.000 millones.

La operación llega en un momento de fuerte crecimiento financiero. En el segundo trimestre, los ingresos de ByteDance aumentaron un 25% interanual, alcanzando los u$s48.000 millones, impulsados principalmente por el mercado chino y por la solidez de la publicidad digital en TikTok.

En el primer trimestre, la empresa ya había superado a Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram, al generar más de u$s43.000 millones, frente a los u$s42.300 millones de la firma estadounidense. Con estos resultados, ByteDance se consolidó como la mayor compañía de redes sociales del mundo en ingresos.