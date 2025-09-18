La NASA puede llevar tu nombre a la Luna de forma gratuita: cómo registrarse

La agencia espacial lanzó una convocatoria para enviarlos en la próxima misión lunar Artemis II, la primera prueba de vuelo tripulada del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orión.

En el caso de participar, recibirás una tarjeta de embarque digital personalizada que podrás descargar y compartir como recuerdo de esta experiencia única.

La NASA lanzó una convocatoria global para que cualquier persona pueda ser parte de Artemis II, la próxima misión tripulada que dará una vuelta alrededor de la Luna en 2026 . A través de su portal oficial, la agencia espacial permite registrar nombres que serán almacenados en una tarjeta de memoria dentro de la nave Orión acompañando a los cuatro astronautas que participarán del vuelo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Artemis II marcará el debut de un vuelo tripulado dentro de la campaña lunar de la agencia espacial. La tripulación estará compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch , todos de la NASA, y Jeremy Hansen , representante de la Agencia Espacial Canadiense. Su objetivo será poner a prueba la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) en el entorno del espacio profundo.

Si bien la misión no aterrizará en la superficie lunar, servirá como entrenamiento y representará un paso fundamental para futuros vuelos , como los que podrían dirigirse a Marte . El despegue está previsto desde el Centro Espacial Kennedy , en Florida , “no más tarde” de abril de 2026 , según expresaron desde la NASA.

En el caso de participar, recibirás una tarjeta de embarque digital personalizada que podrás descargar y compartir como recuerdo de esta experiencia única . A continuación, los pasos a seguir para registrarse .

Para añadir el nombre a la misión y recibir una tarjeta en inglés, se debe visitar el sitio: Go.nasa.gov/artemisnames

Cualquiera puede registrarse antes del 21 de enero de 2026. Para obtener la tarjeta de embarque se debe proporcionar nombre y apellido, además de un código de acceso personalizado (PIN). La agencia advierte que no se debe perder el número, ya que no se podrá recuperar uno perdido.

Cuando Artemis II despegue en 2026, no solo viajarán cuatro astronautas, sino también millones de nombres de personas de todo el mundo que quedarán registrados en esta aventura espacial.