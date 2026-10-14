Arabia Saudita bombardeó Yemen y los hutíes amenazan con represalias: la advertencia de Donald Trump

Los ataques contra instalaciones petroleras profundizan el conflicto entre Riad y los rebeldes respaldados por Irán. Trump advirtió que no olvidará las agresiones.

Arabia Saudita lanzó bombardeos contra instalaciones petroleras en Al-Sabaha, al oeste de Saná, una zona controlada por los rebeldes hutíes.

Arabia Saudita lanzó ataques aéreos contra instalaciones petroleras en Yemen y los rebeldes hutíes respondieron con amenazas contra objetivos estratégicos del reino, en una escalada que aumenta la tensión en Medio Oriente. La confrontación también involucra a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, advirtió que tomará nota de las agresiones contra su aliado saudita.

Los bombardeos se registraron este martes en las inmediaciones de Saná, la capital yemenita controlada por los hutíes. Según informó la cadena Al-Masirah, vinculada al movimiento rebelde, los ataques tuvieron como blanco instalaciones petroleras en Al-Sabaha, al oeste de la ciudad. Por el momento, no se confirmó la cantidad de víctimas ni la magnitud de los daños .

Antes de los bombardeos, la coalición militar liderada por Arabia Saudita había pedido a los civiles que abandonaran las inmediaciones de la Compañía Yemenita de Petróleo y los depósitos de combustible de Al-Sabaha. La advertencia anticipaba una operación militar en una zona ubicada sobre una colina al oeste de Saná, donde también funciona una estación de servicio utilizada por la población.

Los hutíes advirtieron que responderán a las operaciones sauditas con ataques contra objetivos estratégicos del reino.

La respuesta de los hutíes no tardó en llegar. Su vocero militar, Yahya Saree, había advertido que cualquier ataque saudita contra la capital recibiría una represalia “firme y dolorosa” en Riad . Además, el movimiento instó a evacuar instalaciones de la petrolera Saudi Aramco y el aeropuerto internacional de la capital saudita.

Tras la escalada, se reportaron fuertes estruendos en las inmediaciones de la sede de Aramco en Dhahran, que había sido evacuada. También se escuchó una explosión en Riad, donde la Defensa Civil emitió una alerta por una posible amenaza aérea. Sin embargo, no se habían confirmado de inmediato los daños provocados por esos episodios.

La advertencia de Donald Trump a los rebeldes

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a los hutíes de intentar elevar deliberadamente los precios del petróleo antes de las elecciones legislativas de medio término, previstas para el 3 de noviembre. En una publicación en su plataforma Truth Social, cuestionó el accionar del grupo y advirtió que no olvidará sus ataques contra Arabia Saudita.

“Los hutíes se están comportando muy mal”, escribió el mandatario, quien también sostuvo que los rebeldes reanudaron sus operaciones por iniciativa de Irán, después de un período de relativa calma tras los bombardeos estadounidenses en Yemen del año anterior.

Donald Trump amenazó con mantener su postura contra los rebeldes y cuestionó su accionar en medio de la escalada regional.

Trump agregó: “Creí que habían aprendido la lección”, y remarcó que su postura no cambiará después de los comicios: “¡Seguiré ahí después de las elecciones, y nunca lo olvidaré!”.

La tensión se intensificó después de una serie de ataques hutíes contra objetivos sauditas, incluido el aeropuerto internacional de Riad. Un ataque ocurrido el sábado dejó, según los balances difundidos, al menos 13 muertos y más de 300 heridos. Los episodios también llevaron a las autoridades sauditas a revisar el funcionamiento de sus defensas aéreas.

La disputa por el estrecho de Bab el-Mandeb

El enfrentamiento entre Riad y los hutíes se profundizó después de que los rebeldes tomaran posiciones estratégicas cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo. El paso es clave para el transporte internacional de mercancías y petróleo procedente del golfo Pérsico.

La coalición saudita, que respalda a las fuerzas del gobierno yemenita reconocido internacionalmente, busca recuperar esas posiciones. Una ampliación de las operaciones militares podría poner en riesgo el tránsito comercial por una de las principales rutas marítimas de la región y generar nuevas presiones sobre el mercado energético.

El estrecho de Bab el-Mandeb es una vía marítima fundamental para el transporte internacional de petróleo y mercancías.

Arabia Saudita también busca un respaldo más directo de Washington. Hasta ahora, Estados Unidos proporcionó inteligencia, identificación de objetivos y planificación militar para la campaña liderada por Riad, pero evitó lanzar nuevos ataques propios contra los hutíes. Una intervención directa podría desencadenar represalias contra embarcaciones que circulan por Bab el-Mandeb.

En paralelo, Egipto pidió a Irán que contribuya a detener las agresiones. El canciller egipcio, Badr Abdelatty, reclamó a su par iraní, Abbas Araghchi, frenar los ataques contra Arabia Saudita y sostuvo: “No hay justificación para estos ataques, y no pueden aceptarse”.

El funcionario también instó a priorizar la diplomacia para evitar una mayor desestabilización regional. Por su parte, las autoridades hutíes acusaron a Riad de amenazar la estabilidad de la región y defendieron la soberanía de los países involucrados.