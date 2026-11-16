Paraguay: trasladan a Santiago Peña a una cárcel militar tras las denuncias por privilegios + Agregar ámbito en









El juez Osmar Legal ordenó su traslado a la prisión de Viñas Cué, luego de que se confirmaran beneficios durante su detención preventiva por la causa Ueno Bank.

El juez Osmar Legal ordenó el traslado de Santiago Peña a la penitenciaría militar de Viñas Cué. X

El juez Osmar Legal ordenó el traslado del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, a la penitenciaría militar de Viñas Cué, en Asunción. La decisión se tomó luego de que se conocieran presuntos privilegios de los que gozaba durante su detención preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.

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Peña, quien cumple prisión preventiva desde el 7 de noviembre, está imputado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros presuntos delitos. La resolución judicial establece que las autoridades de la cárcel castrense deberán adoptar “todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado”.

Además, el magistrado dispuso que el exmandatario permanezca aislado del resto de las personas privadas de libertad, en particular de los coprocesados en la causa vinculada al colapso de Ueno Bank. También exigió un informe detallado sobre los protocolos y las medidas de seguridad que se implementarán durante su permanencia en el establecimiento.

La decisión judicial llegó después de que se hicieran públicas denuncias sobre presuntos beneficios que Peña tenía en su lugar de detención, el Regimiento Escolta. Entre ellos, se mencionó la aparente instalación de un gimnasio y un sistema de climatización para su uso dentro del establecimiento militar.

Además, según fuentes citadas por ABC Color, el expresidente contaba con una pequeña sala de estar que funcionaba como antesala de su habitación. En ese contexto, este lunes el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

Investigado por el caso Ueno Bank La medida se da en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank y la presunta lesión de confianza. El expresidente Peña fue imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio, en el marco de la causa que investiga las circunstancias del colapso de Ueno Bank y de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez. Peña fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025. Tanto el banco como su matriz corporativa registraron un fuerte crecimiento desde que asumió la Presidencia de la República, en 2023, con grandes depósitos de fondos estatales y contratos con el Estado. El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que la entidad se había vuelto insolvente. Entre los motivos, se investiga la presunta concesión irregular de grandes créditos a empresas vinculadas con su propio grupo empresarial. Junto a Peña, fueron imputados varios directivos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez, además de exdirectivos del Banco Central del Paraguay.

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