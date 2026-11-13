Javier Milei se comunicó con el nuevo presidente de Paraguay: "Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo" + Agregar ámbito en









El Presidente mantuvo una conversación con su par paraguayo, Pedro Alliana. Le transmitió su respaldo y planteó profundizar la cooperación política, económica y comercial entre ambos países.

Javier milei saludó a Pedro Alliana. Presidencia

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con su par de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario argentino le transmitió su respaldo político y manifestó la intención de profundizar la agenda bilateral en materia económica, comercial y de cooperación.

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"Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay", escribió Milei en su cuenta de X. En el mismo mensaje, le deseó "los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo" y le transmitió "todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa".

"La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", publicó Milei.

Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana (@AllianaPedro), quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta… — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2026 Milei felicitó a Alliana y ratificó la continuidad de la alianza con Paraguay Alliana asumió el Poder Ejecutivo el viernes 6 de noviembre, después de que el Congreso paraguayo aprobara la destitución de Peña mediante un juicio político. La crisis tuvo como uno de sus principales detonantes el colapso de Ueno Bank y los cuestionamientos políticos y financieros que alcanzaron a la administración del mandatario saliente. El nuevo presidente deberá completar el período constitucional hasta agosto de 2028.

La conversación había sido anticipada por el canciller Pablo Quirno, quien el jueves había confirmado que la Cancillería trabajaba para concretar el contacto entre ambos presidentes. El funcionario explicó que la comunicación se había demorado por la agenda oficial vinculada con la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que los vínculos con Paraguay seguían siendo excelentes.

El Gobierno había evitado pronunciarse sobre la destitución de Peña, pese a la cercanía que Milei mantenía con el mandatario saliente. La decisión de mantener silencio durante los primeros días de la crisis respondió a la cautela diplomática frente a un proceso institucional que derivó en un cambio abrupto de autoridades y que todavía tiene derivaciones políticas y judiciales en Paraguay.