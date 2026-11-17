El grupo financiero argentino firmó un acuerdo para tomar el control de una de las compañías del mercado de capitales paraguayo. Con esta adquisición, Balanz apunta a ampliar su presencia a seis países.

La operación contempla la compra del control de Cadiem Casa de Bolsa y su Sociedad Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión.

El grupo financiero argentino Balanz Capital anunció su desembarco en Paraguay mediante un acuerdo para adquirir la participación accionaria mayoritaria de Cadiem , una compañía con más de dos décadas de trayectoria en el mercado de capitales de ese país.

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La operación contempla la compra del control de Cadiem Casa de Bolsa y su Sociedad Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión , en el marco de la estrategia de expansión internacional que viene desarrollando la firma conducida por Claudio Porcel.

Según informó la compañía este martes 17 de noviembre, las partes firmaron un Acuerdo de Entendimiento y dieron inicio a un proceso de due diligence (auditoría) que tendrá una duración estimada de 30 días. Una vez concluida esa etapa, avanzarán hacia un acuerdo definitivo de capitalización, sujeto a las aprobaciones de los organismos regulatorios correspondientes.

De concretarse la adquisición, Paraguay se convertirá en el sexto país en el que tendrá presencia Balanz , que actualmente opera en Argentina, Uruguay, Panamá, Estados Unidos e Inglaterra.

La adquisición representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento del grupo argentino, que busca ampliar su presencia en Latinoamérica y fortalecer su oferta de productos y servicios financieros.

"La llegada a Paraguay representa un nuevo paso en nuestro proceso de expansión internacional y refleja nuestra visión de crecimiento a largo plazo", afirmó Claudio Porcel, CEO de Balanz Capital.

El ejecutivo destacó que la compañía lleva más de 20 años desarrollando una plataforma integral de inversiones, basada en la experiencia, la innovación y el conocimiento de los mercados.

"Queremos seguir ampliando nuestra presencia internacional para acercar nuevas oportunidades y soluciones financieras a nuestros clientes", agregó.

Una vez completada la operación y obtenidas las autorizaciones correspondientes, Balanz asumirá el control operativo de Cadiem junto con parte de su actual equipo directivo, con el objetivo de garantizar la continuidad del negocio y potenciar su crecimiento.

Quién es Cadiem, la compañía paraguaya que busca adquirir Balanz

Cadiem cuenta con 23 años de trayectoria en el mercado de capitales paraguayo y desarrolla actividades vinculadas con la intermediación bursátil, la administración de fondos y el asesoramiento financiero.

La compañía posee actualmente más de 22.000 clientes, una estructura de más de 130 colaboradores y oficinas propias en Asunción, Itapúa y Alto Paraná.

Su negocio está orientado tanto a inversores individuales como a empresas e instituciones, a través de herramientas de inversión, financiamiento y administración patrimonial.

La integración permitiría combinar el conocimiento del mercado paraguayo de Cadiem con la capacidad financiera, tecnológica y comercial de Balanz.

Los números de Balanz Capital

Fundada en 2002, Balanz se consolidó como uno de los principales jugadores del mercado de capitales argentino, con actividades de intermediación financiera, administración de activos y operaciones de mercado de capitales.

Según los datos difundidos por la propia compañía, actualmente cuenta con más de 1,5 millones de clientes, u$s17.000 millones en activos bajo administración y 40 fondos comunes de inversión propios.

Además, el grupo emplea a más de 1.800 personas y desarrolla sus negocios a través de tres grandes unidades: Sales & Trading, Asset Management y Capital Markets.

La incorporación de Cadiem permitiría sumar una nueva plaza a su estructura internacional, aunque el cierre definitivo de la operación todavía depende de los resultados de la auditoría, la firma de los contratos y las autorizaciones regulatorias.

Por el momento, las compañías no informaron el monto económico de la transacción ni el porcentaje exacto del paquete accionario que adquirirá Balanz.