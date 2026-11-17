El titular del Ministerio Público presentó su dimisión tras las acusaciones por presuntas irregularidades en la investigación del banco intervenido. El escándalo también provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña.

El fiscal general de Paraguay , Emiliano Rolón , presentó este martes su renuncia al cargo después de que un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo impulsara un juicio político por presunto mal desempeño de funciones en el marco de la investigación del caso Ueno Bank . La decisión profundizó las repercusiones institucionales de un escándalo financiero que también derivó en la destitución y posterior detención del expresidente Santiago Peña .

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Rolón, quien asumió la conducción del Ministerio Público en marzo de 2023 para un mandato de cinco años, comunicó su decisión mediante una carta dirigida al actual presidente paraguayo, Pedro Alliana .

En el documento, el funcionario explicó que su dimisión se produjo "en el marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados" , luego de que legisladores presentaran formalmente una acusación en su contra.

La renuncia se sumó a una serie de salidas de funcionarios y detenciones vinculadas con la intervención de Ueno Bank , una entidad financiera cuyos problemas desencadenaron una crisis política y judicial en el país.

La decisión de Emiliano Rolón se conoció pocas horas después de que diputados de la oposición y sectores disidentes del oficialismo solicitaran iniciar un proceso de juicio político contra el titular del Ministerio Público.

El caso Ueno Bank profundiza su investigación. Archivo

Los legisladores lo acusaron de "mal desempeño de funciones" y cuestionaron su actuación frente a las denuncias relacionadas con Ueno Bank y el expresidente Santiago Peña.

Entre los principales señalamientos figuró una presunta "conducción deficiente de la investigación" sobre la entidad bancaria intervenida. Además, los impulsores del procedimiento sostuvieron que Rolón mantuvo "retenido durante siete meses" un expediente por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exmandatario.

Las acusaciones apuntaron a determinar si el fiscal general incurrió en omisiones o demoras injustificadas durante el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, la presentación del pedido de juicio político no implicó una determinación judicial sobre la responsabilidad del funcionario.

Qué pasará con el Ministerio Público tras la renuncia de Rolón

La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las principales impulsoras del procedimiento contra el fiscal general, se refirió a las consecuencias institucionales de su dimisión.

En declaraciones a ABC Cardinal, la legisladora explicó que la aceptación de la renuncia por parte del presidente Pedro Alliana podría poner fin al proceso parlamentario.

Según Vallejo, si el mandatario acepta la dimisión, "terminaría ahí" el pedido de juicio político. La diputada también indicó que el "fiscal adjunto penal más antiguo" debería asumir de manera interina la conducción del Ministerio Público hasta que se resuelva la designación de un nuevo titular.

De esta manera, la salida de Rolón abre una nueva etapa institucional en medio de las investigaciones judiciales vinculadas con el sistema financiero paraguayo.

El caso Ueno Bank que desencadenó la crisis política en Paraguay

El escándalo que derivó en la renuncia del fiscal general comenzó a profundizarse el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó la intervención de Ueno Bank.

La medida afectó a miles de clientes, entre ellos organismos públicos que mantenían recursos depositados en la entidad durante la administración de Santiago Peña.

La intervención desencadenó una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras y posibles responsabilidades de funcionarios y directivos vinculados con el banco.

Las consecuencias políticas alcanzaron rápidamente al entonces presidente paraguayo, quien quedó bajo cuestionamiento por su actuación durante el funcionamiento de la entidad. El caso también provocó la salida de autoridades del Banco Central y abrió una investigación penal que involucró a decenas de personas.

La destitución y detención de Santiago Peña

Uno de los principales acontecimientos derivados de la crisis fue la salida del expresidente Santiago Peña, quien enfrentó un procedimiento de juicio político por mal desempeño de funciones.

El exmandatario presentó su renuncia durante el desarrollo del conflicto, aunque el Congreso no llegó a pronunciarse sobre esa dimisión debido a la falta de cuórum.

Posteriormente, el 6 de noviembre, el Senado lo declaró culpable de mal desempeño de funciones en el marco del proceso parlamentario, apenas tres días después de que se conociera la intervención de Ueno Bank. La decisión provocó su destitución y permitió la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia de Paraguay.

Tras su salida del poder, Peña quedó involucrado en una investigación penal por presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Actualmente, el exmandatario permanece bajo prisión preventiva, mientras avanzan las actuaciones judiciales. Las imputaciones corresponden a la investigación penal y no constituyen una condena definitiva por los delitos atribuidos.

Santiago Peña fue destituído de su cargo. X

La investigación del caso Ueno Bank también provocó consecuencias dentro del Banco Central del Paraguay. Entre los funcionarios que abandonaron sus cargos se encuentra Carlos Carvallo, quien se desempeñaba como presidente de la autoridad monetaria.

Junto con él, otros tres exdirectivos del BCP presentaron sus renuncias y quedaron bajo prisión preventiva en el marco de las actuaciones judiciales. La causa también alcanzó a 27 personas vinculadas con Ueno Bank y otras empresas relacionadas con las operaciones investigadas.

Entre los acusados figuran siete exdirectivos que fueron enviados a prisión preventiva, además de dos ejecutivas que permanecen bajo arresto domiciliario.

Las autoridades judiciales buscan establecer las responsabilidades individuales en las presuntas irregularidades que motivaron la intervención bancaria. Mientras tanto, la investigación continúa y mantiene bajo escrutinio las relaciones entre funcionarios públicos, autoridades financieras y empresas privadas.

Quién es Emiliano Rolón, el fiscal general que dejó su cargo

Emiliano Rolón es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción. Asumió como fiscal general de Paraguay en marzo de 2023, con un mandato previsto de cinco años, por lo que su gestión debía extenderse hasta 2028.

Durante su juramento, prometió ejercer la justicia "sin distinción", combatir los "grande males" del país, entre ellos la corrupción y el narcotráfico, y promover una mayor apertura del Ministerio Público a la participación ciudadana.

Rolón reemplazó a Sandra Quiñónez, quien en 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Fiscalía General paraguaya. La gestión de Quiñónez recibió cuestionamientos de sectores políticos que la consideraban cercana al expresidente Horacio Cartes, quien gobernó Paraguay entre 2013 y 2018 y actualmente preside el Partido Colorado.

La llegada de Rolón había generado expectativas sobre una nueva etapa en el Ministerio Público, aunque su mandato quedó interrumpido por la crisis desatada a partir de la intervención de Ueno Bank.

Su salida representa otro cambio en las principales instituciones paraguayas después de la destitución de Santiago Peña y las renuncias registradas en el Banco Central.

Con el pedido de juicio político todavía sujeto a la aceptación de la dimisión, el gobierno de Pedro Alliana deberá afrontar ahora la transición en la conducción de la Fiscalía General, mientras continúan las investigaciones sobre uno de los mayores escándalos financieros y políticos recientes de Paraguay.