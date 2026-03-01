Irán: el ayatollah Alireza Arafi fue designado para integrar el Consejo de Liderazgo tras la muerte de Alí Jameneí + Seguir en









La designación busca garantizar continuidad institucional en medio de un escenario de alta tensión interna y regional.

Tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, el régimen de Irán incorporó al ayatolá Alireza Arafi al consejo interino que deberá conducir la transición política.

Tras el fallecimiento del líder supremo Ali Jamenei, el sistema político de Irán comenzó a activar los mecanismos constitucionales para asegurar la continuidad en el mando. En ese marco, este domingo las autoridades anunciaron la designación del ayatollah Alireza Arafi, de 66 años, como tercer integrante de un consejo de liderazgo interino que asumirá la jefatura del Estado de forma temporal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este consejo provisional —conformado por Arafi, el presidente Masoud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial Gholamhossein Mohseni Ejei— es el órgano previsto por la Constitución para ejercer las funciones del líder supremo en caso de vacancia hasta que la Assembly of Experts, un cuerpo de 88 clérigos, elija a su sucesor definitivo.

La designación de Arafi fue comunicada por la Asamblea de Expertos, que detalló que su incorporación busca brindar respaldo religioso y legal al equipo que tendrá a su cargo la conducción del país durante el periodo de transición.

La formación de este consejo se produce en medio de una situación política extraordinaria para Irán, tras la confirmación de la muerte de Jameneí y otros altos funcionarios en recientes ataques que han generado gran incertidumbre en la región.