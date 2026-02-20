Donald Trump advierte que pasarán "cosas malas" si Irán no acepta un nuevo pacto nuclear en 15 días + Seguir en









El mandatario estadounidense aseguró que las negociaciones con Teherán están activas, pero condicionó el éxito del proceso a que el régimen iraní suscriba un acuerdo "significativo".

Varios legisladores demócratas y republicanos expresaron su oposición a cualquier posible acción militar contra Irán sin la aprobación del Congreso.

Donald Trump afirmó que sucederán "cosas realmente malas" si Irán no acepta el nuevo pacto nuclear en un plazo máximo de 15 días. El presidente estadounidense expresó que las negociaciones con el país del Medio Oriente, para poner fin al enfrentamiento, se estaban desarrollando correctamente. No obstante, exigió que Teherán alcanzara un acuerdo "significativo".

En los últimos días, se presenció el continuo movimiento de buques de guerra y aviones estadounidenses, con el portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de la desembocadura del mar Mediterráneo.

Esto quiere decir que, si bien este accionar no garantiza un ataque estadounidense contra Irán, refuerza la capacidad de Trump para llevarlo a cabo si así lo desea. Por el momento, se han ido postergando los ataques contra Irán tras establecer límites en relación con la matanza de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas

Declaraciones de Donald Trump en la primera reunión de su Junta de Paz en Washington. Reuters Durante la reunión inaugural de su Junta de Paz en Washington D.C., Trump también desarrolló que queda "algo de trabajo por hacer" para alcanzar un acuerdo con la República Islámica sobre su programa nuclear y que "puede que tengamos que ir un paso más allá".

Varios legisladores demócratas y republicanos expresaron su oposición a cualquier posible acción militar contra Irán sin la aprobación del Congreso. En sus declaraciones, el líder estadounidense señaló que los enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron "muy buenas reuniones" con Irán.

La armada de Trump en el Medio Oriente El jueves, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, Amir Saeid Iravani, embajador iraní ante la ONU, ratificó que, si bien Irán no busca “tensión ni guerra, ni la iniciará”, cualquier agresión estadounidense será respondida “de manera decisiva y proporcionada”. “En tales circunstancias, todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán”, agregó Iravani.