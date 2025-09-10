Asesinato de Charlie Kirk: Javier Milei envió sus condolencias a los familiares

El Presidente expresó su pesar por la muerte del activista conservador, fundador de Turning Point USA y cercano a Donald Trump, tras recibir un disparo durante un acto en la Universidad del Valle de Utah.

El presidente Javier Milei se manifestó este miércoles tras la noticia del asesinato de Charlie Kirk , aliado de Donald Trump, enviando sus condolencias a la familia del activista y a los jóvenes que lo seguían en todo el mundo. Además, apuntó contra la "ola de violencia política de izquierda en la toda la región".

"Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente", expresó el mandatario en sus redes sociales.

"Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós", añadió.

— Javier Milei (@JMilei)

Kirk , reconocido activista conservador de 31 años, cercano a Donald Trump y fundador de la organización juvenil Turning Point USA (TPUSA) , fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo durante un acto en el campus de la Universidad del Valle de Utah , en la ciudad de Provo.

Según informaron las autoridades de la institución, el hecho ocurrió unos veinte minutos después de iniciado el evento, que formaba parte de la gira “The American Comeback Tour”. El ataque se produjo cuando Kirk hablaba ante el público bajo una carpa instalada en el patio principal. Testigos registraron en video el momento en que se escuchan los disparos, lo que generó corridas y escenas de pánico entre los estudiantes.

La vocera de la universidad, Ellen Treanor, explicó que el disparo provino del Centro Losee, un edificio ubicado a unos 200 metros de distancia. Un vocero policial confirmó la existencia de disparos en el campus y señaló que se trabaja para esclarecer el móvil del ataque. Por el momento no se dieron más detalles sobre la identidad del sospechoso.

Santiago Oria compartió un video de Charlie Kirk con Milei y lamenta: “Mataron uno nuestro”

En medio de la conmoción internacional por el ataque al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, el fotógrafo oficial de la Casa Rosada, Santiago Oria, compartió una emotiva imagen del encuentro de Kirk con el presidente Javier Milei, acompañada de un mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Oria publicó la foto en la que se ve a ambos durante un encuentro previo, resaltando la cercanía entre el activista y el mandatario argentino. El mensaje del fotógrafo subrayó la relación personal entre Kirk y Milei, así como su impacto por la trágica noticia, lamentando la pérdida y recordando la conexión entre ellos en un contexto político y generacional compartido.

"Charlie Kirk con @JMilei. Conocía el “Afuera!” del presidente. Tipazo. Mataron uno nuestro", publicó.

El mensaje de Donald Trump

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito político estadounidense, donde Kirk era una figura cercana al presidente Donald Trump. El mandatario confirmó la noticia de su muerte en su red social Truth Social.

"El grandioso, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos como Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", escribió.

Previamente, el mandatario había utilizado el mismo medio para enviar un mensaje de apoyo: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió.

Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en un acto en Utah

Nacido el 14 de octubre de 1993, Kirk construyó un verdadero imperio político y mediático dedicado a difundir los principios de la derecha entre estudiantes universitarios y confrontar directamente a las ideas progresistas.

El ascenso de Charlie Kirk estuvo marcado por la creación de Turning Point USA, organización que cofundó en 2012 con William Montgomery, un activista del Tea Party. Con apenas 18 años, lanzó un espacio con la misión de promover bajos impuestos y un gobierno limitado en los campus universitarios, donde el activismo liberal era predominante.

La estrategia de TPUSA se destacó por su estilo directo y confrontativo con debates, eventos y campañas que desafiaban a la academia progresista. Kirk ganó visibilidad como un orador carismático y provocador, dispuesto a debatir temas controvertidos y cuestionar lo que él llamaba "corrección política".

Su perfil mediático creció rápidamente y se convirtió en un invitado habitual en canales de televisión conservadores, donde se adentró en las denominadas "guerras culturales" estadounidenses, defendiendo valores tradicionales y criticando a la izquierda.

El vínculo con el expresidente Donald Trump fue decisivo en su proyección. Aunque al inicio algunos sectores conservadores dudaban, TPUSA y Kirk respaldaron con entusiasmo la candidatura republicana en 2016. Durante esa campaña, Kirk trabajó como asistente personal de Donald Trump Jr., lo que le permitió ingresar al círculo íntimo de la familia.

Con el tiempo, Turning Point USA se convirtió en una plataforma clave para Trump, que fue orador frecuente en sus conferencias. Allí, tanto el expresidente como su hijo eran recibidos con ovaciones, mientras Kirk se consolidaba como un ferviente defensor de la presidencia y las políticas de Trump.