Qué opinaba el activista Charlie Kirk sobre la libre portación de armas en EEUU

En abril de 2023, tras un trágico tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee , donde murieron seis personas, incluidos tres niños, Kirk declaró en un programa de radio que la existencia de algunas muertes es un “precio” aceptable para mantener la libertad.

“Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin una sola muerte por arma de fuego. Creo que vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos. Es un acuerdo prudente. Es racional. Tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad”, había señalado entonces.

El fundador de Turning Point USA comparó además la violencia por armas de fuego con otros riesgos aceptados socialmente, como los accidentes de tránsito.

“Conducir tiene un precio: 50.000 personas mueren en la carretera cada año . Ese es el precio. Si eliminamos la conducción, habría 50.000 muertes por accidentes automovilísticos menos. Pero hemos decidido que el beneficio de conducir —velocidad, accesibilidad, movilidad, tener productos y servicios— compensa el costo de 50.000 personas que mueren en la carretera” , expresó

Kirk concluyó sus declaraciones resaltando que no es realista esperar eliminar por completo las muertes por armas de fuego, y sugirió medidas concretas como más padres en casa y guardias armados frente a las escuelas: “Debemos ser muy claros: no vamos a reducir las muertes por armas de fuego a cero. No sucederá. Se podrían reducir significativamente con más padres en casa y más guardias armados frente a las escuelas. Debemos tener una visión reduccionista, honesta y clara, de la violencia armada, pero no una visión utópica”.

EEUU: murió el activista conservador Charlie Kirk, cercano a Donald Trump, herido en un acto universitario

Un episodio de violencia política sacudió este miércoles a Estados Unidos: Charlie Kirk, reconocido activista conservador de 31 años, cercano a Donald Trump y fundador de la organización juvenil Turning Point USA (TPUSA), fue asesinado tras recibir un disparo durante un acto en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Provo.

Según informaron las autoridades de la institución, el hecho ocurrió unos veinte minutos después de iniciado el evento, que formaba parte de la gira “The American Comeback Tour”. El ataque se produjo cuando Kirk hablaba ante el público bajo una carpa instalada en el patio principal. Testigos registraron en video el momento en que se escuchan los disparos, lo que generó corridas y escenas de pánico entre los estudiantes.

disparo kirk

La vocera de la universidad, Ellen Treanor, explicó que el disparo provino del Centro Losee, un edificio ubicado a unos 200 metros de distancia. Un vocero policial confirmó la existencia de disparos en el campus y señaló que se trabaja para esclarecer el móvil del ataque. Por el momento no se dieron más detalles sobre la identidad del sospechoso.