Se fue el papa León XIV y Javier Milei encara el frente interno: dudas en Washington y La Libertad Avanza en llamas

La visita de León XIV anestesió la agenda doméstica durante 96 horas, pero el Santo Padre no hace milagros para la Casa Rosada. Con el riesgo país arriba de los 850 puntos, la recesión técnica golpeando a la puerta y Patricia Bullrich tambaleando en La Libertad Avanza , Javier Milei enfrenta las últimas tres semanas de sesiones ordinarias del Congreso sin Presupuesto 2027 aprobado y sin acuerdo con los gobernadores para suspender las PASO.

Terminó la tregua celestial. Se evapora el espíritu ecuménico y vuelve la campaña . Desde el domingo, la visita de León XIV obligó a la Casa Rosada a sostener el clima de concordia que infundió la presencia del Papa: cese de hostilidades con Bullrich, ningún insulto presidencial, ni nuevas medidas de ajuste a la discapacidad, a los jubilados o las universidades, tampoco amenazas de prender fuego a periodistas en la hoguera.

Ahora que el avión de León XIV despegó, Javier Milei vuelve a encontrarse con la delicada agenda doméstica que había entrado en pausa: una economía que no despega, más allá de los indicadores macroeconómicos de equilibrio fiscal, la inflación mensual cercana al 2% y tipo de cambio estable. A ese escenario se suma un respaldo financiero de Estados Unidos que genera cada vez más incertidumbre de cara a las elecciones 2027 y una interna libertaria fuera de control.

El riesgo país en ascenso suma otro interrogante en la agenda terrenal del Gobierno . En julio, había perforado los 400 puntos y el oficialismo lo festejaba como un punto de despegue para la llegada de inversiones. Pero el triunfo de Lula da Silva en Brasil, la derrota de Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos y las dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico del gobierno lo llevaron la semana pasada incluso a superar transitoriamente los 900 puntos.

El fantasma de la recesión también acecha a la Casa Rosada . Si los datos oficiales lo confirman, la Argentina habrá encadenado dos trimestres consecutivos de caída, lo que implica el ingreso formal en recesión en pleno año electoral. En el Gobierno sin embargo lo niegan: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, descartó una contracción para el tercer trimestre. El mercado, en cambio, ya recortó a apenas 0,7% su previsión de crecimiento para 2026. El Presupuesto 2027 que Luis Caputo mandó al Congreso supone un 4% de crecimiento y una inflación del 18%. Una asimetría explícita entre las proyecciones del oficialismo y los números reales.

A eso se suma el frente externo. La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término le quitó a Milei algo más que un aliado geopolítico. Hace un año, el Tesoro de Estados Unidos, con Scott Bessent a la cabeza, había desplegado un salvataje financiero en la previa de las elecciones legislativas para frenar una corrida cambiaria. Hoy las chances de que ese respaldo se repita son un interrogante. Los demócratas planean citar a Bessent a la Cámara de Representantes y buscan que el fondo de estabilización que usó para oxigenar a Milei se enfoque en la economía estadounidense.

Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV.



¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para… pic.twitter.com/6iZNOVxbir — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 11, 2026

Un síntoma de ese viraje es la cancelación del viaje de JD Vance al país. Si bien desde Cancillería sostienen que "nunca estuvo confirmado" el vicepresidente de Estados Unidos iba a ser el funcionario de la Casa Blanca de mayor rango en reunirse con Milei. El embajador Peter Lamelas insiste en que el apoyo de Trump "sigue más fuerte que nunca". Sin embargo, el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda por casi 25.000 millones de dólares el año próximo y no hay red a la vista a pesar de que Milei volverá a ver a Trump en diciembre, en la cumbre del G20 en Miami.

Otro frente de La Libertad Avanza

El frente político tampoco da respiro. Karina Milei había fijado el 31 de octubre como límite para lograr avances tangibles para la suspensión de las PASO. Pero aún no hay acuerdo con los gobernadores aliados. El caso testigo es Neuquén. Rolando Figueroa, aliado pragmático de la Casa Rosada, firmó el decreto que adelanta las elecciones provinciales al 14 de febrero de 2027. Neuquén será el primer distrito en votar y se desdobla de la elección nacional para evitar el arrastre. Según el entorno del gobernador, el motivo es la incertidumbre que genera la indefinición sobre las PASO.

La Libertad Avanza nunca le ofreció certezas a su aliado patagónico. Nadia Márquez, senadora nacional y dirigente de confianza de Karina en la Cámara Alta, impulsa su candidatura propia a la gobernación por La Libertad Avanza para destronar a Figueroa, y desde las redes llamó a "pintar Neuquén de violeta". La lógica del pacto con los gobernadores era lineal: que Nación no les plante candidatos competitivos a cambio de apoyo legislativo, desde el Presupuesto hasta las PASO. Cuando la mesa política de Karina y los Menem les arman competidores en sus distritos, esa ecuación se rompe.

Karina Milei, junto a Martín Menem y Nadia Márquez. Presidencia

A ese cóctel de turbulenta relación con los gobernadores en el territorio pero también en el Congreso se suma la crisis con Patricia Bullrich. En Casa Rosada ya blanquearon el hartazgo con la jefa del bloque libertario en el Senado. Un funcionario que reporta a Karina la acusó de una actitud "cuasi mafiosa" que amenaza la gobernabilidad y reconoció que el Poder Ejecutivo Nacional se esperaría a que pasara la visita papal para tomar medidas. El punto de quiebre fue la reunión de Bullrich con una docena de diputados del bloque oficialista, una foto que en Balcarce 50 leyeron como un desafío directo a la agenda presidencial.

El abanico de represalias en carpeta contempla desde correrla de la presidencia del bloque de senadores para reemplazarla por Márquez, dejarla fuera de la mesa política de los martes y bajarla de la fórmula de 2027. Para Karina, Bullrich desgasta la autoridad del Presidente con el objetivo de quedarse con la candidatura presidencial de LLA el próximo año. La comparación que circula en el oficialismo es con Alberto Fernández y su renuncia a la candidatura a la reelección en 2023. Pero además, si Bullrich cae como compañera de fórmula de Milei, se abre la puerta para Martín Menem, un dirigente del círculo íntimo de la secretaria general.

Patricia Bullrich contraataca

Las críticas de la ex ministra de Seguridad al plan económico son cada vez más insistentes y reclama que los resultados lleguen "a cada empresa, a cada familia". Desde hace meses que viene toma distancia: pidió la renuncia de Manuel Adorni, objetó pliegos judiciales y cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto. Además, la demora en el tratamiento del proyecto para suspender las PASO en el Senado alimenta en Casa Rosada la sospecha de que Bullrich quiere sostener las primarias para desafiar a Milei en las urnas.

Pero el mayor peligro para el Presidente está en la Cámara Baja. La Libertad Avanza tiene 95 diputados, y en el bullrichismo aseguran que unos 15 le responden directamente a Patricia. Son, dicen, los que hacen que el oficialismo sea primera minoría. Cerca de la senadora no descartan romper la bancada y armar un bloque propio en Diputados, y ya trabajan para sumar legisladores y gobernadores de la vieja coalición de Juntos por el Cambio. Sin esos votos, Milei queda a merced de los bloques dialoguistas. Y esos bloques ya vienen con más reclamos de fondos: rutas, universidades, discapacidad, coparticipación. Con los aliados sumando condiciones y los libertarios fragmentados, la gobernabilidad entra en duda.

El calendario no ayuda. El Presupuesto 2027 todavía no tiene dictamen en Diputados. El oficialismo apunta a firmarlo hacia el 17 de noviembre y sesionar al día siguiente, a más tardar el 25. Con ese esquema, el Senado necesitaría tiempo extra luego del 30 de noviembre, cuando terminan las sesiones ordinarias. En La Libertad Avanza ya trabajan con la idea de colocar a extraordinarias desde el 1 de diciembre. Y sobre la mesa, además del Presupuesto, hay otros temas prioritarios: la reforma política, la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central.

Con el Papa de regreso en Roma, el Presidente sale del paréntesis de unidad nacional. Lo que encuentra no es un panorama de desorden pasajero, sino un problema de poder: sin el paraguas de Trump, con el mercado desconfiado y con una interna que puede dejarlo mayoría en el Congreso, Milei empieza a pagar el costo de haber postergado todas las agenda por la visita de León XIV.