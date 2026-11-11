Las curiosas coincidencias que unen a León XIV con la virgen de Luján

El Pontífice le dio una rosa a una imagen de la Patrona de Luján. Esta acción fue leída con mucho simbolismo entre los fieles, quienes la vincularon con su antecesor León XIII y su propia fecha de elección como Papa.

Esta acción fue leída por los fieles con un gran simbolismo, al recordar a su antecesor León XIII y la fecha de su propia asunción como Pontífice.

Para finalizar su paso por la Argentina, el papa León XIV depositó una rosa de oro en una imagen de la Virgen de Luján en el marco de la misa que brindó frente a la Basílica. Esta acción fue leída por los fieles con un gran simbolismo, al recordar a su antecesor León XIII, su vínculo con esta santa y la fecha de la elección del actual Pontífice.

De esta manera, el papa León XIV cerró su visita a la Argentina . Su último encuentro con el pueblo argentino en Luján contó con la participación de más de tres millones y medio de fieles , un récord dentro de su pontificado.

Para entender el simbolismo que tiene el gesto de León XIV con la Virgen, hay un primer dato curioso a destacar: Robert Prevost fue elegido Papa por el cónclave del Vaticano el 8 de mayo de 2025 , la misma fecha en la que la Argentina celebra el Día de Nuestra Señora de Luján .

Pero hay que irse un poco más atrás para entender otra curiosidad: la coronación de la Virgen como tal se remonta al siglo XIX y fue de la mano del antecesor del actual Papa, León XIII .

Prevost fue elegido Papa por el cónclave del Vaticano el 8 de mayo de 2025, la misma fecha en la que la Argentina celebra a la Virgen.

El sitio oficial del Santuario de Luján explicó que en 1886 el padre lazarista Jorge María Salvaire viajó a Roma como comisionado del episcopado argentino. Allí, le pidió al papa León XIII , cuyo nombre adoptaría más tarde León XIV, la coronación pontificia de la imagen de la Virgen.

Así, León XIII la concedió, bendijo la corona y otorgó Oficio y Misa propios para la fiesta. La ceremonia se realizó en Luján el 8 de mayo de 1887 y la corona fue obra del orfebre parisino Poussielgue-Rusand.

León XIII coronó a la Virgen el 8 de mayo de 1887. Captura de video

Récord histórico en Luján: 3,5 millones de personas participaron de la misa de León XIV

El papa León XIV convocó a 3,5 millones de personas en Luján, y alcanzó la mayor asistencia de su visita a la Argentina. La multitud que se congregó frente a la Basílica superó los registros de sus anteriores celebraciones en Palermo y Córdoba y convirtió a la jornada en un acontecimiento histórico para la ciudad bonaerense. La cifra fue informada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El Pontífice llegó a la ciudad bonaerense alrededor de las 9:45, luego de visitar la cárcel de Devoto, y recorrió en papamóvil unos dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján. Después descendió del vehículo y completó a pie el último tramo hasta el altar central, en medio de los saludos y las muestras de afecto de los fieles.

La celebración formó parte de su última actividad pastoral en el país, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú. Durante la homilía, León XIV llamó a la reconciliación, pidió construir un futuro basado en el amor y la solidaridad y recordó al papa Francisco, quien mantenía un vínculo especial con la Virgen de Luján: "¡Argentina, levántate y camina!", expresó en uno de los pasajes centrales de su mensaje.