"Este país tiene dos Papas: uno que nació aquí y otro por adopción": se despidió León XIV a la Argentina + Agregar ámbito en









El mensaje fue publicado en la cuenta oficial del Papa en X después de su última celebración en la Basílica de Luján. Allí, León XIV recordó a Francisco, destacó su devoción por la Virgen y agradeció el cariño de los argentinos durante su visita.

León XIV se despidió de Argentina con una frase especial: “Este país tiene dos Papas”.

El papa León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de agradecimiento que publicó en la cuenta oficial del Pontífice en X, luego de celebrar su última misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En su publicación, recordó que el país fue la tierra natal de Francisco y sorprendió con una frase dedicada a los argentinos: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. También agradeció el cariño recibido durante su estadía y aseguró que se sintió “como en casa”.

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La despedida llegó después de una celebración multitudinaria frente al santuario de Luján, donde el Papa dedicó parte de su homilía a recordar a su antecesor, Jorge Bergoglio. Ante los fieles, destacó la profunda devoción que Francisco tenía por la Virgen de Luján, a quien llamaba cariñosamente la “Patroncita morena”. León XIV recordó que el pontífice argentino mantuvo ese vínculo durante toda su vida y que incluso eligió descansar cerca de la Virgen, en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026 El recuerdo de Francisco y el mensaje de León XIV en Luján Durante la misa, León XIV destacó que Francisco dejó una enseñanza a través de su relación con la Virgen María: “Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”. También recordó una de las frases que el Papa argentino solía utilizar al despedirse de las personas: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

A su vez, el Pontífice hizo referencia a las características del país y al modo en que fue recibido durante los días de visita. Destacó la hospitalidad de los argentinos, sus costumbres y la solidaridad con quienes más lo necesitan.

La celebración en Luján reunió a una multitud de fieles. Según las primeras estimaciones, más de 3,5 millones de personas se acercaron para participar de la última misa del Papa en el país. La ceremonia marcó el cierre de una visita apostólica de cuatro días, que incluyó actividades en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Más de 3,5 millones de personas, según las estimaciones iniciales, participaron de la multitudinaria misa de León XIV en la Basílica de Luján. Vatican News León XIV continúa su gira por Perú: las ciudades que visitará Tras finalizar su visita a la Argentina, León XIV continuará su recorrido por Sudamérica con destino a Perú, donde permanecerá hasta el lunes 16 de noviembre. El viaje tendrá un significado especial para el Pontífice, ya que allí desarrolló durante varios años su labor religiosa como misionero y obispo. Su agenda incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, con encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintas comunidades. La primera parte de la visita se desarrollará en Lima y Callao, donde el Papa se reunirá con autoridades políticas, representantes de la Iglesia y miembros de la sociedad civil. También tiene previsto participar de un encuentro con jóvenes y universitarios. Luego viajará a Chiclayo, donde fue obispo, y visitará otras localidades para celebrar misas y mantener encuentros con comunidades religiosas y representantes de los pueblos amazónicos. La gira finalizará el 16 de noviembre con una misa en Lima y una ceremonia de despedida en el Callao, antes de emprender el regreso a Roma.

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