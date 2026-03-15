Así fue el ataque de Irán con bombas de racimo en Tel Aviv: qué son y cuál es el poder destructivo de estos misiles + Seguir en









Una cámara de seguridad captó el momento en que esta munición, diseñada para dispersar decenas o cientos de explosivos sobre amplias superficies.

Tel Aviv en ruinas: el miedo se hace cada día más grande en la ciudad israelí por los ataques de Irán. X: @Nexo_Latino

Un misil iraní equipado con munición de racimo impactó en las inmediaciones de Tel Aviv durante una nueva ofensiva contra Israel, lo que volvió a encender las alarmas en el centro del país y elevó la tensión en Medio Oriente.

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Las sirenas antiaéreas se activaron en varias ciudades mientras el sistema de defensa israelí intentaba interceptar los proyectiles lanzados desde Irán. Aun así, fragmentos del misil y de las submuniciones cayeron en zonas urbanas, causando daños materiales y dejando heridos.

Ataques con misiles de Irán sobre Tel Aviv: cómo son las bombas de racimo video ataque bombas racimo misiles de iran sobre tel aviv De acuerdo con reportes de servicios de emergencia, el impacto ocurrió en el área metropolitana de Tel Aviv, cerca de infraestructuras estratégicas y zonas residenciales. Equipos de rescate y bomberos acudieron al lugar para atender a las víctimas y evaluar los daños provocados por las explosiones.

Las bombas de racimo son un tipo de armamento que dispersa decenas de pequeñas cargas explosivas sobre un área amplia, lo que aumenta el riesgo para civiles y dificulta su interceptación una vez que se liberan. Además, muchas de estas submuniciones pueden quedar sin detonar y representar un peligro durante años.

video ataque bomba racimo tel aviv 2026 El ataque forma parte de una serie de bombardeos y represalias que en las últimas semanas intensificaron el enfrentamiento entre Irán e Israel. Según estimaciones del ejército israelí, cientos de misiles han sido lanzados durante esta fase del conflicto, algunos de ellos con ojivas de racimo.

La nueva ofensiva profundiza el temor a una escalada mayor en la región, mientras la comunidad internacional vuelve a pedir contención para evitar que el conflicto se extienda a otros países de Medio Oriente.