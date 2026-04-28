Irán flexibilizó las restricciones de internet para las empresas mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz ya lleva dos meses

Se trata de una iniciativa temporal llamada "Internet Pro" y su fin es resguardar a las compañías "en tiempos de crisis". La medida se dio mientras el país persa ya lleva dos meses sin internet, a la par del bloqueo de la principal vía marítima comercial.

"Una vez que las autoridades competentes anuncien que la situación es normal, la situación cambiará", añadió una portavoz iraní.

El máximo órgano de seguridad de Irán aprobó un plan temporal para que las empresas puedan acceder a internet con menos restricciones , según informó este martes un portavoz del gobierno persa, en medio del conflicto con EEUU . En paralelo, el bloqueo del estrecho de Ormuz , la principal vía marítima para el transporte de crudo, ya lleva dos meses.

El observatorio de internet NetBlocks indicó que la mayoría de los iraníes no pudo acceder a la red mundial durante los últimos 60 días, y solo unos pocos ciudadanos pudieron tener acceso a costosas y avanzadas redes privadas virtuales (VPN) que eluden las restricciones.

"El Consejo Supremo de Seguridad Nacional aprobó el plan 'Internet Pro' para proteger a las empresas en tiempos de crisis ", sostuvo la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani .

"Una vez que las autoridades competentes anuncien que la situación es normal, la situación de internet también cambiará", añadió la funcionaria, subrayando que el gobierno era receptivo a las demandas de la población y creía en el acceso a internet como un derecho civil.

Las autoridades impusieron inicialmente un bloqueo de internet a partir del 8 de enero en respuesta a las protestas antigubernamentales en todo el país y las conexiones volvieron gradualmente a la normalidad en febrero. Sin embargo, inició un nuevo bloqueo tras el inicio de los ataques de EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero.

iran internet.jpg Se trata del plan 'Internet Pro', aprobado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, "para proteger a las empresas en tiempos de crisis".

En tiempos normales, el acceso a internet a nivel mundial sigue estando muy restringido debido a la censura de muchos sitios web, mientras que las autoridades recurren cada vez más a una intranet para prestar servicios de conexión sin depender de la red mundial, especialmente en el caso de las escuelas, que actualmente siguen un plan de estudios en línea.

"Internet Pro" pone de relieve el difícil equilibrio al que se enfrentan las autoridades, que afirman que las restricciones son necesarias por motivos de seguridad durante el conflicto. No obstante, se enfrentan a una creciente perturbación económica y a la frustración de la población, ya que millones de personas dependen de un acceso estable a internet para su trabajo y su vida cotidiana.

Las interrupciones de internet en Irán están causando graves daños económicos, con pérdidas diarias estimadas entre u$s30 y 40 millones en costos directos y hasta u$s80 millones si se incluyen los efectos indirectos, según el jefe de la comisión de economía basada en el conocimiento de la Cámara de Comercio de Irán Afshin Kolahi.

Donald Trump juega la carta del bloqueo mientras Irán y EEUU negocian: qué frena el acuerdo en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su descontento con la última propuesta presentada por Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente y dejó entrever que es poco probable que la acepte, en un escenario donde las conversaciones de paz volvieron a estancarse pese a los intentos de mediación internacional.

El principal punto de bloqueo sigue siendo el programa nuclear iraní, eje central de las diferencias entre Washington y Teherán. La propuesta iraní buscaba avanzar en un esquema por etapas que permitiera, en una primera instancia, la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras las discusiones sobre el enriquecimiento de uranio quedaban para una fase posterior. Sin embargo, Estados Unidos insiste en que cualquier acuerdo debe incluir límites inmediatos y verificables al desarrollo nuclear.

En paralelo, el rol del estrecho de Ormuz vuelve a ocupar un lugar estratégico. Su reapertura sin restricciones aparece como una condición clave para estabilizar el comercio energético global, pero su vinculación con exigencias de seguridad y control político mantiene trabadas las negociaciones.

Fuentes cercanas al proceso de mediación sostienen que, pese al endurecimiento público de las posiciones, Estados Unidos e Irán no estarían tan distanciados como parece, y que aún existen canales activos de diálogo indirecto. Sin embargo, la falta de avances concretos volvió a frenar el impulso de las conversaciones de paz.