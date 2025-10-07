Atacaron de 13 puñaladas una alcaldesa electa en Alemania y detuvieron a su hijo de 15 años







Iris Stalzer, electa en septiembre en la ciudad de Herdecke, lucha por su vida tras ser atacada con un arma blanca frente a su vivienda.

La alcaldesa Iris Stalzer fue atacada frente a su casa en Herdecke y permanece internada en estado crítico.

La alcaldesa recién electa de Herdecke, Alemania, Iris Stalzer, fue apuñalada este martes frente a su casa y se encuentra en estado crítico. La funcionaria de 57 años fue atacada con múltiples puñaladas. Su hijo adoptivo de 15 años fue detenido mientras continúa la investigación del caso.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando Stalzer fue sorprendida en la puerta de su vivienda. La mujer habría recibido varias puñaladas en el abdomen y la espalda. Gravemente herida, logró arrastrarse hasta el interior de la casa, donde estaban su hijo adoptivo y su hija de 17 años.

i1OU4MRfo_1256x620__1 El hijo adoptivo de 15 años de Stalzer fue detenido tras el ataque, mientras continúa la investigación policial.

Los adolescentes llamaron de inmediato al servicio de emergencias. Poco después, la policía arribó al lugar y arrestó al joven de 15 años, quien fue esposado y trasladado en una patrulla con un traje forense. Las autoridades aclararon que esta medida fue preventiva, para evitar la pérdida de posibles pruebas, aunque todavía no se determinó el motivo del ataque.

Según informaron medios, la alcaldesa habría recibido hasta 13 heridas por arma blanca. En su primera declaración, el joven contó que su madre había dicho que la atacaron varios hombres en la calle. Ante esta versión, la policía emitió una alerta y continúa la búsqueda de los posibles agresores.

Reacción política y preocupación nacional El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó su preocupación por el violento episodio. “Hemos recibido noticias de un terrible suceso en Herdecke. Debe investigarse con celeridad. Tememos por la vida de la alcaldesa electa y esperamos su completa recuperación”, escribió en su cuenta de X. WFvqAHGJM_1256x620__1 La policía acordonó la zona del ataque y busca determinar si hubo más agresores involucrados. Mientras tanto, la comunidad de Herdecke sigue conmocionada y las autoridades locales no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de una motivación política. Quién es Iris Stalzer, la alcaldesa apuñalada Iris Stalzer es una abogada con una amplia experiencia en la política de alemana. Miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), su carrera culminó a finales de septiembre de 2025, cuando fue elegida alcaldesa de la ciudad alemana. Su triunfo electoral representaba la cúspide de sus años de dedicación a la vida política local. Poco después de su victoria, Stalzer debía asumir el cargo de alcaldesa en noviembre de 2025, un papel que esperaba con "alegría, entusiasmo y respeto". En el período previo a su toma de posesión, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se unieran a ella en el "desarrollo y la vitalidad" de su ciudad.

