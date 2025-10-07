Emmanuel Macron enfrenta pedidos de renuncia y un creciente aislamiento político tras la caída de su gobierno

La crisis política acecha a Francia y afecta directamente a su primer ministro. Además, exfuncionarios toman distancia pública de su liderazgo.

El presidente francés Emmanuel Macron atraviesa el momento más delicado de su mandato. Su aislamiento político se profundizó luego de que dos de sus exprimeros ministros, Édouard Philippe y Gabriel Attal , tomaran distancia pública de su liderazgo.

Ambos cuestionaron sus decisiones recientes , en particular la disolución de la Asamblea Nacional , que derivó en la actual parálisis institucional.

Philippe, quien fue su primer jefe de gabinete tras la llegada al poder en 2017, y Attal, uno de sus más estrechos aliados, expusieron sus diferencias en medio de la presión creciente para que Macron renuncie . El mandatario, sin embargo, reafirmó que completará su segundo mandato hasta 2027 .

“ Como muchos franceses, ya no entiendo las decisiones del presidente ”, expresó Attal durante una entrevista con la emisora TF1 , marcando un quiebre en su relación con el jefe del Estado.

Los exprimeros ministros se rebelan contra Emmanuel Macron

El martes, Philippe sumó más tensión al pedir públicamente la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas, una vez que se apruebe el presupuesto de 2026. “No podemos permitir que lo vivido en los últimos seis meses se prolongue. Otros 18 meses serían demasiado y perjudicarían a Francia”, advirtió.

Ambas declaraciones profundizaron la crisis de autoridad de Macron, quien ya enfrentaba enormes dificultades para mantener la estabilidad de su gobierno tras las sucesivas caídas de sus gabinetes.

La actual crisis política comenzó en junio de 2024, cuando el presidente disolvió la cámara baja del Parlamento en un intento por recomponer su base legislativa. El resultado fue un Parlamento fragmentado, donde las fuerzas opositoras lograron bloquear uno tras otro los intentos de conformar un gobierno estable.

Sébastien Lecornu y la imposibilidad de formar gobierno

La situación se agravó esta semana con la renuncia del primer ministro Sébastien Lecornu, el cuarto en abandonar el cargo desde la disolución parlamentaria. Lecornu había asumido con el objetivo de reconstruir una coalición de centro, pero su gestión duró menos de 14 horas.

Tras aceptar la dimisión, Macron le concedió 48 horas adicionales para mantener “negociaciones finales en favor de la estabilidad nacional”, en un último intento por evitar un colapso institucional.

El martes, Lecornu se reunió con dirigentes de la llamada Socle Commun (“Plataforma Común”), una alianza entre conservadores y centristas que había respaldado a Macron en el pasado. Sin embargo, el acuerdo se desintegró rápidamente cuando Bruno Retailleau, líder de los conservadores, anunció el retiro de su apoyo.

Qué opciones tiene Francia

Francia se encuentra ahora en una encrucijada política. El presidente, con índices de aprobación históricamente bajos, analiza tres posibles caminos: renunciar, convocar nuevas elecciones legislativas o nombrar un primer ministro ajeno a su campo político.

Esta última alternativa, conocida como “cohabitación”, es impulsada por el Nuevo Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que obtuvo la mayoría de los escaños en los comicios legislativos de 2024.

No obstante, esa alianza se fracturó con rapidez debido a las tensiones internas entre socialistas, comunistas y la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

“Preferimos la cohabitación, ser llamados a asumir la responsabilidad y cambiar verdaderamente la vida de los franceses”, declaró la líder ecologista Marine Tondelier a France Télévisions, dejando en claro que el bloque de izquierda aspira a encabezar un gobierno compartido.

La derecha radical busca capitalizar la crisis

Mientras tanto, la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen exige nuevas elecciones legislativas. Según los sondeos, su partido, el Reagrupamiento Nacional, lidera ampliamente la intención de voto.

“Llamo al presidente de la República a escuchar el sufrimiento del país, salir de su aislamiento y disolver la Asamblea Nacional. Debemos devolverle la palabra al pueblo francés para que elija una mayoría propia”, declaró Jordan Bardella, presidente de la fuerza ultraderechista.

“Estamos listos para asumir la responsabilidad”, agregó el dirigente, convencido de que la actual crisis puede abrirles el camino hacia el poder.

Mientras la clase política debate los próximos pasos, en la sociedad francesa crece el descontento. “La impresión es que la Quinta República está en soporte vital, con morfina, y quizás debamos pensar en cambiar todo eso un poco”, expresó Guillaume Glade, un trabajador de 36 años.

“Hay grietas por todos lados, y podemos sentirlo”, añadió, reflejando un sentimiento de cansancio que atraviesa buena parte del electorado ante el prolongado bloqueo político.