Israel publicó un video para recordar el segundo aniversario del ataque de Hamas

El país realizó actos conmemorativos y difundió un video en homenaje a las víctimas del 7 de octubre de 2023. A dos años, persiste la tensión en la región y siguen cautivos 47 rehenes en Gaza.

La ofensiva militar israelí en Gaza como represalia no ha cesado desde entonces y dejó al menos 67.160 muertos.

A dos años de la ofensiva de Hamas contra el kibutz Kfar Aza, que marcó el inicio de la actual guerra en Medio Oriente, el gobierno israelí publicó un video en conmemoración de las víctimas y llevó adelante una serie de actos recordatorios en todo el país.

“En este mismo momento, hace dos años, Israel afrontaba el día más oscuro de su historia. El 7 de octubre, los yihadistas palestinos de Hamas invadieron nuestra tierra, asesinando, quemando y secuestrando a hombres, mujeres y niños inocentes”, expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que difundió un video con escenas del ataque y momentos de reencuentros entre rehenes y familiares.

El mensaje se completó con un “ dos años después, recordamos el 7 de octubre: recordamos a las víctimas, oramos por el regreso de los rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza y nos mantenemos unidos contra el terrorismo. Hay que desmantelar a Hamas para poner fin a esta guerra”.

A las 06:29 de este martes, hora local -exactamente el momento en que comenzaron los ataques de Hamas en 2023- familiares de las víctimas del festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar. Más de 370 personas fueron asesinadas en esa jornada, uno de los puntos más trágicos del ataque.

Por la noche está prevista otra ceremonia en la “Plaza de los Rehenes” de Tel Aviv, donde semanalmente se realizan manifestaciones para exigir la liberación de los cautivos. El acto será transmitido por televisión nacional. Sin embargo, desde el Estado de Israel no se organizaron eventos oficiales debido a que, según el calendario judío, la fecha no coincide con el aniversario.

Este lunes, cientos de personas se habían acercado al predio donde se realizó el festival musical para rendir homenaje a las víctimas. “Fue un incidente muy difícil y enorme. Pero queremos vivir y, a pesar de todo, continuar con nuestras vidas, recordando a aquellos que estuvieron aquí y que, por desgracia, ya no están con nosotros”, expresó Elad Gancz, profesor israelí, en diálogo con AFP.

En paralelo, manifestantes se concentraron frente a las viviendas de ministros y legisladores para exigir un acuerdo por los rehenes y el fin de la guerra en Gaza. “No hemos olvidado el abandono”, señalaron, según informó el diario The Times of Israel.

Un conflicto que dejó miles de civiles muertos

El ataque del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas -en su mayoría civiles- y el secuestro de 251 rehenes por parte de Hamas. De ellos, 47 continúan en cautiverio, incluidos 25 que, de acuerdo con el ejército israelí, ya habrían muerto.

La ofensiva militar israelí en Gaza como represalia no ha cesado desde entonces y dejó al menos 67.160 muertos, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza —controlado por Hamas— que son considerados confiables por Naciones Unidas.

Este martes, además, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron sirenas de alarma en la comunidad de Netiv HaAsara, cercana a la Franja de Gaza, tras un nuevo ataque. No se reportaron heridos.