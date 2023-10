Ataque a Israel: familiares recordaron al argentino asesinado en una de las emboscadas

En una entrevista a C5N, Yhonatan explicó que "a la mañana mi padre no estaba en casa. Supimos lo de las bombas y todo. A las siete de la mañana comencé a llamarlo durante seis horas hasta que me enteré de la noticia". El joven, precisó que su padre "cayó en una emboscada" y que aún no pudieron velarlo.

Además, el hijo de la víctima detalló que es general del Ejército de Reserva de Israel, por lo que intervino en combates a la mañana hasta que, en horas de la tarde, se enteró del asesinato de su padre. Después de atravesar el duelo, se reincorporará al combate.

Por su parte, Ricardo Skariszewski, argentino y hermano de la víctima con quien se mudó a Israel, también dio declaraciones: “Esto fue totalmente sorpresivo, fue un balde de agua congelada, no fría. Yo me la veía venir, cuando hay problemas en el sur le mandó un whatsapp a mi hermano, y esta vez no me contestó. Le dije a mi esposa que algo malo presentía. Después de unas horas nos enteramos de lo que pasó, trágico”.

“Aquí te acostumbrás a todo. Pero esta vez agarraron al ejército sin los pantalones, muy parecido a lo que sucedió en la guerra de Yom Kippur hace 50 años. Hamas disparó y mató sin importar eran chicos, grandes, viejos, fue una masacre. Su objetivo es eliminar al pueblo judío, no importa el precio. No tienen límites”, testimonió para Infoabe.

Finalmente, recordó que su Rudy Skariszewski "tenía un corazón muy grande. Era loco por su familia y le gustaba todo lo que tuviera que ver con los adelantos tecnológicos. Siempre estaba con el último reloj y el último teléfono de Iphone. Era una persona muy querida por sus vecinos, por su seriedad. El día que lo podamos enterrar habrá miles de personas".

Alberto Fernández expresó su "profundo pesar"

En su cuenta de la red social X, el presidente Alberto Fernández publicó: "Con profundo pesar, abrazo a la familia y seres queridos de Rodolfo Fabián Skariszewski, ciudadano argentino asesinado durante el brutal ataque terrorista perpetrado esta mañana por Hamás sobre distintos pueblos del sur de Israel".

"Reciban mis sinceras condolencias y las de todo el Gobierno argentino. La búsqueda de un mundo más fraterno y pacífico es nuestro compromiso", agregó.

Con profundo pesar, abrazo a la familia y seres queridos de Rodolfo Fabián Skariszewski, ciudadano argentino asesinado durante el brutal ataque terrorista perpetrado esta mañana por Hamás sobre distintos pueblos del sur de Israel. — Alberto Fernández (@alferdez) October 7, 2023

Más temprano, el presidente confirmó conversaciones con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en medio del ataque del movimiento Hamás al sur del país y la posterior contraofensiva del ejército israelí, con una escalada de violencia que incluye muertes, secuestros y heridos.

"Me comuniqué telefónicamente con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y le transmití la solidaridad del pueblo y del Gobierno de Argentina. Repudiamos enérgicamente el atroz ataque que Hamás perpetuó contra el pueblo israelí en el sur de su país", afirmó el mandatario argentino a través de su cuenta oficial en Twitter.

"La violencia debe ser erradicada definitivamente en el mundo. La paz es más urgente que nunca", agregó.