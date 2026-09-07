Los usuarios australianos podrían elegir si quieren recibir recomendaciones personalizadas en las redes sociales. La medida forma parte de un proyecto de ley que busca aumentar el control sobre las plataformas digitales y será presentado esta semana ante el Parlamento del país.
Australia analiza una ley para limitar el poder de los algoritmos en redes sociales
La iniciativa será presentada esta semana ante el Parlamento y obligaría a plataformas como Meta a ofrecer una alternativa para desactivar las recomendaciones personalizadas.
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La propuesta establece un "deber de diligencia digital" para las grandes compañías tecnológicas. En la práctica, empresas como Meta deberán ofrecer una opción para desactivar los sistemas que analizan las preferencias de cada persona y utilizan esa información para definir qué contenidos aparecen en sus feeds.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, explicó que la iniciativa no busca eliminar estos mecanismos. "Muchos australianos aprecian los algoritmos, tanto por disfrutar lo que les ofrecen como porque les resultan útiles", declaró en una entrevista televesiva.
"Pero creemos que los gigantes tecnológicos deben darles la opción en primer lugar, y deben respetar esa opción", agregó. También sostuvo que el objetivo es que los ciudadanos tengan mayor capacidad para decidir qué contenidos reciben: "Debemos darle a los australianos más decisión sobre lo que ven en sus feeds".
Australia, Reino Unido y Francia restringen redes sociales para menores
El funcionamiento de estos sistemas genera cuestionamientos en distintos países. Las plataformas son señaladas por utilizar herramientas que pueden favorecer el consumo prolongado y priorizar contenidos sensacionalistas o extremos para mantener a los usuarios conectados.
La propuesta se suma a otras medidas impulsadas por Australia para regular el funcionamiento de las redes. En diciembre, el país aprobó una normativa que impide a los menores utilizar determinadas plataformas, con el objetivo de reducir su exposición al acoso en línea y a los llamados "algoritmos depredadores".
El Reino Unido y Francia también avanzaron con restricciones destinadas a proteger a los menores frente a los riesgos asociados al uso de las redes sociales.
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