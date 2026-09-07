Provincia de Buenos Aires pagó u$s420 millones de deuda y ya lleva cancelados casi u$s3.000 millones en bonos externos

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la Gobernación junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Además del pago de deuda, los funcionarios hablaron sobre el armado electoral del Movimiento Derecho al Futuro, cruzaron al Gobierno nacional por sus anuncios sobre Malvinas y se refirieron a la próxima visita del papa León XIV.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó este lunes que el 1° de septiembre cumplió con el pago del servicio de los bonos internacionales emitidos en 2021 , por un monto total de aproximadamente USD 420 millones , entre amortización (u$s191 millones) e intereses (u$s226 millones). Se trata del undécimo servicio de interés de los seis bonos emitidos por la Provincia -A, B y C, en dólares y en euros- y del sexto servicio de amortización del Bono A. Con este pago, la gestión de Axel Kicillof acumula desde 2021 el pago de servicios de deuda externa por unos u$s3.000 millones , entre amortización (u$s910 millones) e intereses (u$s2.100 millones).

En la conferencia de prensa realizada en la Sala de Conferencias de la Gobernación, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , remarcó que la Provincia "pagó en tiempo y forma" el vencimiento semestral correspondiente a septiembre. "En 2021 y 2022 hicimos una exitosa reestructuración de deuda, pospusimos los vencimientos y bajamos la tasa de interés, por lo cual ahorramos 4.600 millones de dólares. Venimos pagando todos los 1° de marzo y 1° de septiembre. Ya cancelamos servicios por un total de 3.000 millones de dólares" , explicó el funcionario, quien atribuyó ese resultado al "perfil de vencimiento sostenible" que la administración bonaerense construyó desde el inicio de la gestión, combinado con una programación financiera diseñada para absorber los cambios del contexto macroeconómico.

Bianco también apuntó contra el origen de esa deuda: "Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones heredadas por la exgobernadora María Eugenia Vidal, que irresponsablemente tomó deuda en dólares. Como siempre, el peronismo se ocupa de pagar en tiempo y forma" , dijo. Desde la administración bonaerense remarcaron además que la Provincia sostiene su capacidad de pago "aún en un contexto cada vez más desafiante", no solo por la situación económica general sino, según señalaron, por lo que calificaron como una "asfixia" del Gobierno nacional hacia las provincias.

En ese mismo marco, la Provincia informó que presentó una nota ante la Legislatura bonaerense para postergar la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2027 , cuyo plazo constitucional (artículo 74 de la Constitución provincial) venció el 31 de agosto. El argumento oficial fue la falta de datos macroeconómicos por parte del Gobierno nacional para poder proyectar las cuentas del año próximo.

Consultado sobre su propia posibilidad de ser candidato a gobernador, Bianco fue categórico: "El gobernador nos pidió que este sea el año de la construcción política. Para el Movimiento Derecho al Futuro este no es el año de las candidaturas. Nadie es candidato. No hay candidatos a presidente, a gobernador ni a intendente. Estamos recorriendo la Provincia haciendo plenarios en las secciones, haciendo una construcción política para, el año próximo, tener una candidatura unificada con todos los espacios del campo popular contra la derecha".

Sobre la posibilidad de que la Provincia desdoble su elección de la nacional, el ministro evitó anticipar una definición y remitió al escenario normativo vigente: "Tenemos que tener certezas del escenario electoral nacional. Hoy está vigente el régimen de las PASO y las fechas establecidas de las elecciones. Tenemos las PASO, que están atadas a las nacionales. Si hay modificaciones, veremos. Nosotros queremos que se mantengan las PASO".

El Gobierno bonaerense cruzó a Javier Milei por sus anuncios sobre Malvinas.

Cruce a Javier Milei por sus anuncios sobre Malvinas

El funcionario también se refirió a los anuncios que Javier Milei realizó días atrás por cadena nacional, cuando adelantó que su Gobierno acelerará las sanciones a las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina, en medio del avance del proyecto petrolero Sea Lion que impulsan las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

Bianco calificó de "oportunista" el giro discursivo del Presidente sobre la cuestión Malvinas. "Milei cambió su posición tradicional sobre Malvinas. Por suerte. Era fan de (Margaret) Thatcher", ironizó el ministro, y recordó que la exprimera ministra británica "ordenó el hundimiento" del crucero General Belgrano durante la guerra de 1982. También cuestionó los dichos previos del Presidente sobre la "autodeterminación" del pueblo de las islas: "No hay pueblo allí. Hay población implantada que usurpa nuestras tierras", sostuvo, y agregó que Milei "habrá evaluado que la gente sigue valorando la causa Malvinas" y por eso modificó su postura.

El funcionario bonaerense sostuvo además que buena parte de las medidas anunciadas por Milei ya estaban vigentes. Recordó que la Ley 26.659, que permite sancionar e inhabilitar por hasta 20 años a empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, ya había sido aplicada por el Estado en 2022 contra Navitas, y manifestó que el anuncio sobre financiamiento de una base naval tampoco es una novedad, dado que ese proyecto se había iniciado en 2022.

Bianco enumeró también los sucesivos pronunciamientos y denuncias que la provincia de Buenos Aires realizó en torno a la explotación petrolera en Malvinas y a la reciente decisión de la Cancillería de sancionar a 45 personas por actividades ilegales vinculadas a esos proyectos. "Desde la Provincia nos mantenemos atentos y vigilantes. Exigimos que el Gobierno haga lo que tiene que hacer y debería haber hecho: defender la soberanía, Malvinas y los recursos petroleros", planteó.

Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores de Axel Kicillof.

Cristina Álvarez Rodríguez, sobre la visita del Papa y la peregrinación a Luján

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, se refirió por su parte a los preparativos de la Provincia para la próxima llegada del papa León XIV a la Argentina, confirmada por el Vaticano entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

"En la Provincia nos preparamos para vivir un hecho histórico en octubre y noviembre", señaló la funcionaria, y remarcó que el Gobierno bonaerense coordina con todos los ministerios la organización de la peregrinación juvenil a Luján, que este año comienza el 3 y 4 de octubre bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". Según explicó, la consigna busca convocar a la comunidad "ante el individualismo reinante", en momentos en que la Provincia ya trabaja de cara a la llegada del Papa en noviembre.

Álvarez Rodríguez detalló el operativo previsto para acompañar a los peregrinos a lo largo de los 60 kilómetros de recorrido entre Liniers y Luján, que atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. El dispositivo contará con un Centro de Operaciones de Emergencias en la Universidad Nacional de Luján, y se enmarca en el protocolo institucionalizado desde 2022 a través de la resolución 1.469, que rige el trabajo provincial en peregrinaciones masivas.

Así, habrá patrullas policiales, a caballo y en helicóptero, mientras que el Ministerio de Salud reforzará las guardias con hospitales móviles, ambulancias con personal, un helicóptero sanitario y una sala de shock móvil. Desde Desarrollo de la Comunidad se instalarán puestos de alimentos y baños químicos, además de pulseras de identificación para prevenir extravíos de menores. También habrá puntos de suministro de agua a cargo de ABSA, iluminación mediante torres, organización del tránsito por parte del Ministerio de Transporte y puestos de reciclado y separación de residuos gestionados por el Ministerio de Ambiente, que el año pasado permitieron reciclar cinco toneladas de residuos generados durante la peregrinación.

En cuanto a la visita papal propiamente dicha, la funcionaria remarcó que, si bien la agenda detallada todavía no está confirmada, ya se supo que asesores del Vaticano recorrieron la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia como parte de las tareas previas. Contó que participó, junto a los ministros Bianco y Javier Alonso (Seguridad), de una reunión con Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva -en su carácter de titular de la Arquidiócesis de Buenos Aires- y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para coordinar la atención de la visita, y que luego formaron parte de una segunda avanzada del Vaticano en la Provincia, con la participación del arzobispo de Luján y autoridades del Cottolengo Don Orione, un predio de 50 hectáreas que aloja a 413 personas con discapacidad severa y donde trabajan 350 personas entre empleados, religiosos y voluntarios.

"Sentimos en León el legado de Francisco para construir un mundo donde nadie se quede afuera, poniendo siempre a las personas en el centro de nuestro actuar. Con ese fundamento trabajamos en la organización", expresó Álvarez Rodríguez, quien precisó que los costos de seguridad y logística para la visita papal correrán por cuenta de la Provincia.

Por último, la funcionaria se refirió a la posibilidad de que el Papa utilice el papamóvil durante su recorrido, una alternativa que -dijo- fue planteada por la Iglesia. Contó que hubo una reunión con monseñor Óscar Ojea en la que Kicillof se puso a disposición, y que la posibilidad todavía está en evaluación, con la localidad de Claypole como uno de los puntos analizados para ese tramo del recorrido.