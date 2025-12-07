Benjamin Netanyahu afirmó que no dejará la política aunque reciba la amnistía por corrupción + Seguir en









El primer ministro israelí asegura que permanecerá en su cargo y que la decisión final sobre su amnistía dependerá del presidente Isaac Herzog.

Netanyahu insiste en mantenerse en la política pese a su solicitud de amnistía por casos de corrupción.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este domingo que no tiene intención de abandonar la política aunque reciba la amnistía que solicitó para quedar eximido de su juicio por corrupción, y remarcó que el desempeño de su cargo dependerá exclusivamente de la decisión de los votantes. La declaración se dio durante una rueda de prensa en Jerusalén.

Netanyahu hizo la afirmación acompañado del canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de su primera visita oficial a Israel como jefe del Estado alemán. El primer ministro recalcó que no se retirará de la vida política a cambio de una amnistía: “Yo no me voy a retirar de la vida política a cambio de una amnistía”, subrayó ante los medios.

Benjamin Netanyahu.jpg La decisión sobre la amnistía corresponde al presidente Isaac Herzog, quien analizará la solicitud junto a sus asesores legales. Axios El primer ministro enfrenta tres causas judiciales por supuestos delitos de fraude y aceptación de sobornos, aunque ha insistido en que todo forma parte de una persecución política. Netanyahu destacó que su solicitud de clemencia no representa una admisión de culpabilidad y que la pide “en pro del interés nacional” para resolver la inestabilidad generada por el caso.

Proceso de la amnistía y rol del presidente La decisión sobre la concesión de la amnistía recae finalmente en el presidente de Israel, Isaac Herzog. Según explicó el mandatario en una entrevista con Politico, la solicitud será analizada por su oficina, el Ministerio de Justicia y sus asesores legales. Herzog aseguró que considerará “el mejor interés del pueblo israelí” y reiteró: “El bienestar del pueblo israelí es mi primera, segunda y tercera prioridad”.

2024-07-24T210017Z_480482266_RC2U19AYRDYV_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-USA-NETANYAHU.JPG Netanyahu afirma que la continuidad de su cargo dependerá de los votantes y del interés nacional. Netanyahu, mientras tanto, restó importancia a la polémica en medio de la guerra de Gaza, destacando que los votantes decidirán sobre su futuro: “Veo que hay mucha gente preocupada por mi futuro, pero también los votantes lo están, y son ellos quienes van a decidir al respecto”.