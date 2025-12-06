Venezuela suma 5.600 nuevos soldados en medio del incremento de tensión con EEUU

El Gobierno de Nicolás Maduro reforzó el número de efectivos de la Fuerza Armada en un contexto marcado por el despliegue militar de Washington en el Caribe y las advertencias de Donald Trump sobre posibles operaciones en territorio venezolano.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incorporó este sábado a 5.600 nuevos soldados , en un gesto que Venezuela presenta como una respuesta directa al incremento de tensión con Estados Unidos , cuyo despliegue militar en el Caribe se intensificó desde septiembre. El acto se realizó en Fuerte Tiuna , el mayor complejo militar del país, donde las autoridades venezolanas reiteraron que el país está preparado para enfrentar cualquier intento de intervención.

“ Venezuela tiene una Fuerza Armada fusionada con el pueblo , adiestrada y moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio”, sostuvo el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez durante la ceremonia. Según Caracas, desde el inicio de la campaña militar estadounidense contra Nicolás Maduro aumentaron de manera significativa las solicitudes para sumarse al Ejército.

En la misma línea, el general Javier José Marcano afirmó que el país atraviesa un momento en el que “el imperialismo amenaza de manera ilegal y arrogante”, y destacó que miles de jóvenes se están incorporando a la FANB ante la escalada verbal y militar de Washington.

El conflicto entre ambos gobiernos arrastra varios años , pero se profundizó desde septiembre, cuando la administración de Donald Trump ordenó una serie de operaciones contra embarcaciones que —según la Casa Blanca— transportaban drogas hacia Estados Unidos bajo órdenes del supuesto Cartel de los Soles, una estructura criminal que Washington atribuye a Maduro.

A pesar de las acusaciones, autoridades estadounidenses no han presentado pruebas públicas sobre la carga ni la identidad de los tripulantes de las lanchas atacadas. Las ejecuciones fueron difundidas por redes oficiales y dejaron un saldo de al menos 87 muertos .

Paralelamente, Trump ordenó el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque insignia de la flota norteamericana, hacia el mar Caribe, acompañado por unos 15.000 efectivos. El mandatario afirmó esta semana que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para operar dentro de Venezuela en los próximos días.

Maduro, por su parte, rechazó en reiteradas oportunidades las acusaciones sobre su participación en redes del narcotráfico y sostuvo que la escalada militar estadounidense busca derrocarlo y apropiarse de los recursos petroleros del país.

Maduro busca apoyo regional

En paralelo al crecimiento de la tensión, el presidente venezolano propuso a los países vecinos avanzar en acuerdos de cooperación militar y mecanismos conjuntos de seguridad. Durante la inauguración de una nueva sede de la Academia de la Policía Nacional Bolivariana, Maduro aseguró que Venezuela cuenta con “un sistema policial profesional y científico” que podría ponerse al servicio de los Estados de la región para intercambiar información y coordinar operativos.

El mandatario destacó además que su gobierno logró desmantelar organizaciones como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, y afirmó que Venezuela está dispuesta a compartir su experiencia para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otras redes delictivas transnacionales.