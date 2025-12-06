Volodímir Zelenski destacó una "conversación clave" con negociadores de EEUU en pleno avance del plan de paz + Seguir en









El presidente ucraniano afirmó que mantuvo una llamada “sustancial y constructivo” con los delegados estadounidenses que negocian en Miami.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado que mantuvo una conversación “muy sustancial y constructiva” con los negociadores estadounidenses que participan en las reuniones de Miami para avanzar en un marco de paz con Rusia.

Según destacó Zelenski, el intercambio definió los próximos pasos, el formato de las conversaciones y los elementos necesarios para acercarse a una paz “real”, capaz de evitar una tercera invasión rusa y garantizar el cumplimiento de cualquier compromiso futuro por parte de Moscú.

La llamada, en la que Zelenski se sumó desde Kiev, reunió al mandatario con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, y con el jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov, ambos presentes en Miami. Del lado estadounidense participaron Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Jared Kushner, quienes vienen encabezando los contactos desde el jueves.

La conversación como eje del proceso Zelenski explicó que durante el intercambio repasaron los aspectos centrales del documento de seguridad que se está negociando con Estados Unidos, y que abordaron “rápidamente las cuestiones clave que podrían garantizar el fin del derramamiento de sangre”. Según afirmó, la intención de Kiev es trabajar “de manera honesta” con Washington para diseñar un esquema que no solo ponga fin a la guerra, sino que neutralice la posibilidad de que Rusia vuelva a incumplir pactos, “como ha ocurrido muchas veces en el pasado”.

El mandatario dijo que aguarda un informe detallado de Umerov y Hnatov sobre las discusiones presenciales, que forman parte del tercer día consecutivo de reuniones en Florida.

La importancia de la conversación se potencia por el contexto: horas antes de retomarse las negociaciones, Kiev reportó uno de los ataques más intensos de las últimas semanas, con más de 650 drones y 51 misiles lanzados por Rusia sobre 29 zonas del país. La ofensiva impactó en infraestructura energética y de transporte y dejó al menos seis civiles heridos. Washington confirmó que, pese a ese escenario, las conversaciones continúan enfocadas en delinear un “marco de disposiciones de seguridad”, aunque no se difundieron los detalles del borrador. Un plan inicial cuestionado y una revisión en disputa El diálogo entre ambas delegaciones ocurre sobre la base de un texto presentado por Estados Unidos semanas atrás, que incluía puntos exigidos por Moscú, como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de tropas de Donbás y la renuncia a ingresar en la OTAN. Kiev eliminó esos puntos en Ginebra, pero Rusia rechazó la versión revisada como punto de partida para futuras conversaciones directas. En paralelo, Zelenski viajará el lunes a Londres, donde se reunirá con líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, en un nuevo intento de coordinar posiciones internacionales mientras el proceso de paz avanza bajo múltiples frentes.