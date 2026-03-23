Benjamin Netanyahu aseguró que Israel seguirá atacando y ve posible un acuerdo con apoyo de Donald Trump

El primer ministro afirmó que continúan los golpes sobre Irán y Hezbolá, y planteó que los avances militares podrían derivar en un acuerdo que resguarde intereses clave.

En un discurso televisado, Netanyahu sostuvo que las fuerzas israelíes están golpeando el programa nuclear y de misiles iraní , además de continuar con ofensivas contra Hezbolá.

Según detalló, mantuvo una conversación con Trump en la que coincidieron en que existe una oportunidad para transformar los avances en el terreno en una salida diplomática. “Podemos aprovechar los logros significativos que hemos obtenido con las fuerzas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales ”, expresó.

El mandatario también reveló que en los últimos días Israel llevó adelante nuevas operaciones selectivas. “Hace apenas unos días, eliminamos a dos científicos nucleares más y se esperan más acciones”, afirmó, y remarcó que el país actuará bajo cualquier escenario para proteger sus intereses estratégicos .

En paralelo, desde el gobierno israelí anticiparon una intensificación de las ofensivas . El ministro de Defensa indicó el sábado que tanto Estados Unidos como Israel planean aumentar significativamente los ataques contra Irán en el transcurso de la semana.

Pese al cese al fuego de EEUU, Israel continúa con los bombardeos en Irán y desafía la decisión de Donald Trump

Israel anunció una nueva oleada de ataques en el “corazón de Teherán”. Tras el mensaje de Donald Trump en el que confirmó el cese al fuego de Estados Unidos sobre Irán, el ejército israelí anunció una nueva ofensiva contra la capital iraní.

Este domingo, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu confirmó durante una visita a la ciudad sureña de Arad, tras el impacto de un misil iraní, que Israel está "aplastando" al enemigo y "ganando la batalla" contra Irán. En ese momento, llamó a otros países a unirse a esta ofensiva que el Ejército israelí estima que durará al menos varias semanas.

A su vez, Teherán desmintió cualquier contacto con Washington y vinculó la reacción estadounidense a sus recientes advertencias. Según el régimen, si sus instalaciones energéticas vuelven a ser blanco de ataques, su respuesta será "sin contención".