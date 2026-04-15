Benjamin Netanyahu advierte que Israel está listo para cualquier escenario ante una eventual escalada con Irán + Seguir en









El primer ministro israelí confirmó que sus fuerzas se encuentran preparadas para retomar el combate mientras sostiene negociaciones diplomáticas en Washington.

Benjamin Netanyahu alerta que las fuerzas armadas de Israel están "preparadas para cualquier escenario”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este miércoles que las fuerzas de su país se encuentran “preparadas para cualquier escenario” ante la posibilidad de que se reanuden los combates con Irán. A través de un mensaje en video, el mandatario aseguró que los aliados de Estados Unidos mantienen a Israel al tanto sobre los avances en los diálogos diplomáticos con Teherán.

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Netanyahu subrayó que los objetivos estratégicos de ambos países permanecen inalterables: la eliminación del material de uranio enriquecido, el desmantelamiento de las capacidades nucleares iraníes y garantizar la apertura del estrecho de Ormuz.

“En previsión de la posibilidad de que se reanuden los combates, estamos preparados para cualquier escenario”, ratificó el mandatario.

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. . , . pic.twitter.com/Iw9iELKsDV — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) April 15, 2026 Operaciones en Líbano y las condiciones de paz de Israel Respecto al frente libanés, Netanyahu informó que las fuerzas israelíes continúan su ofensiva contra Hezbolá. En declaraciones replicadas por Xinhua, el primer ministro precisó: “Estamos a punto de derrotar a Bint Jbeil”, al calificar a la ciudad fronteriza como el principal bastión operativo del grupo armado, donde se han registrado enfrentamientos intensos durante los últimos días.

Las negociaciones con el gobierno libanés, que comenzaron el martes en Washington, se desarrollan en paralelo a la incursión militar. Al respecto, Netanyahu fue tajante sobre los términos para un cese de hostilidades: “Primero, el desarme de Hezbolá, y segundo, una paz sostenible, una paz mediante la fuerza”.

El anuncio tuvo lugar mientras el Gabinete de Seguridad israelí se encontraba reunido para analizar la posibilidad de establecer un nuevo alto el fuego en el Líbano. La gestión de la tregua representa un desafío complejo, considerando que el acuerdo anterior, vigente desde noviembre de 2024, estuvo marcado por constantes ataques israelíes durante todo el periodo. La frágil tregua colapsó finalmente el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó una ofensiva de cohetes contra territorio israelí en respaldo a Irán. Aquella acción desencadenó una respuesta inmediata y una escalada en la frecuencia de los ataques aéreos israelíes a lo largo del Líbano, situación que mantiene en vilo a la región ante la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones diplomáticas.