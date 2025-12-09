Benjamín Netanyahu viajará a Washington para avanzar en la nueva etapa del plan para Gaza + Seguir en









El primer ministro israelí se reunirá con Donald Trump para definir el rumbo político y militar tras el frágil alto el fuego pactado en octubre.

Benjamín Netanyahu viajará a EEUU el próximo 29 de diciembre para avanzar con la fase dos del "plan de paz" para Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre en la Casa Blanca. La cita, anunciada por la oficina, se enfocará en la segunda fase del alto el fuego acordado en Gaza, un entendimiento que Israel continúa incumpliendo, ya que dejó cerca de 370 muertos palestinos desde su entrada en vigor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la agenda oficial, la nueva etapa del plan contempla el desarme de Hamas, la conformación de un gobierno tecnócrata temporal para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y un eventual repliegue israelí, que hoy mantiene control sobre más de la mitad del territorio.

La última comunicación entre ambos mandatarios había sido días atrás, cuando Trump instó públicamente a Israel a promover un “diálogo firme y real” con Siria, luego de una escaramuza a pocos kilómetros de Damasco que dejó trece muertos del lado palestino. Pese al episodio, la relación bilateral parece mantenerse intacta.

Fase dos para el plan de paz en Gaza Trump solicitó recientemente al presidente israelí, Isaac Herzog, el indulto para Netanyahu, quien enfrenta tres causas por corrupción. Además, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, llegó al país para una visita que se extenderá hasta el miércoles y busca reforzar la implementación del plan de 20 puntos para Gaza impulsado por la Casa Blanca.

El portavoz de Waltz comunicó vía X que el viaje se da en un contexto de "firme compromiso de EEUU con la promoción de la estabilidad regional, la implementación del plan de 20 puntos del presidente Trump para Gaza y el avance en los objetivos de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece el camino a seguir para la región".

El primer ministro israelí también recibió en Jerusalén al canciller alemán, Friedrich Merz, a quien agradeció el apoyo internacional, aunque advirtió que la segunda fase del proceso será “aún más difícil”. Netanyahu adelantó su objetivo para la tercera etapa: la “desradicalización” de Gaza, comparando el desafío con la reconstrucción ideológica de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.