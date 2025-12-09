El papa León XIV recibió a Volodímir Zelenski y pidió por la paz en Ucrania

El encuentro se dio durante en Castel Gandolfo. El de este martes marcó el segundo encuentro de ambos líderes en 5 meses.

En medio de las negociaciones con Rusia, Zelenski tuvo una audiencia con el papa León XIV.

El papa León XIV recibió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una audiencia que tuvo lugar en Castel Gandolfo, Italia. Allí, el Sumo Pontífice "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”

El de este martes es el segundo encuentro que mantienen Zelenski y León XIV . Anteriormente, se habían visto las caras en mayo, a días de la asunción del estadounidense.

El encuentro se da en un contexto de acercamiento entre Rusia y Ucrania , con la mediación constante del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin ir más lejos días atrás el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, señaló durante una presentación en Doha que la posibilidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Ucrania y Rusia se encuentra “más cerca que nunca ”.

La nota difundida por la Santa Sede detalló que, durante la audiencia, ambos líderes también abordaron la situación de los prisioneros de guerra y la urgencia de garantizar el retorno de los niños ucranianos separados de sus familias . Fue un encuentro marcado por gestos y palabras que buscan reactivar el canal humanitario entre Kiev y Moscú.

La reunión llega exactamente cinco meses después del último cara a cara entre el presidente ucraniano y el pontífice, celebrado en la residencia de Castel Gandolfo. Aquel encuentro, también privado, había estado atravesado por los mismos ejes : la devastación del conflicto, la preocupación por las víctimas civiles y el rol del Vaticano como posible mediador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/1998350658936742348&partner=&hide_thread=false Ukraine deeply appreciates all the support of His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex and the Holy See – the ongoing humanitarian assistance and the readiness to expand humanitarian missions.



During today’s audience with His Holiness, I thanked him for his constant prayers for… pic.twitter.com/J2iPAdArQn — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) December 9, 2025

El Papa reiteró la disposición de la Santa Sede a recibir a delegaciones de Ucrania y Rusia para evaluar eventuales negociaciones. El Vaticano insiste en mantener abierta esa puerta, aun cuando las posiciones de ambos gobiernos siguen lejos de converger.

Tras la audiencia, el presidente ucraniano publicó un mensaje en sus redes para agradecer el encuentro: “Agradecemos a su santidad la audiencia”. Allí subrayó que, para millones de personas, el pontífice “es un símbolo de esperanza en la paz” y remarcó que “la autoridad y la voz de la Santa Sede pueden desempeñar un papel importante para poner fin a esta guerra”.

Además de Zelenski, la delegación ucraniana estuvo compuesta por su canciller, Andrí Sibiga; su jefe de gabinete, Andrí Yermak; y el embajador ante la Santa Sede, Andrí Yurash.

image El líder ucraniano agradeció el apoyo de la Santa Sede. @ZelenskyyUa

El mandatario también agradeció al Vaticano “su voluntad de convertirse en una plataforma para las conversaciones directas entre Ucrania y Rusia”, un gesto que Kiev evalúa como estratégico pese a que, por ahora, no hay señales concretas de parte del Kremlin. “Estamos dispuestos a dialogar en cualquier formato en aras de resultados reales”, afirmó.

Zelenski cerró su mensaje con una nota política y emocional que pretende proyectar hacia dentro y fuera de su país: “Apreciamos el apoyo a Ucrania y la voz clara en defensa de una paz justa y duradera”.

El papa León XIV eliminó un órgano creado por Francisco para incentivar las donaciones a la Santa Sede

León XIV decidió dar por terminada la Comisión de Recaudación de Fondos de la Santa Sede, el organismo que Francisco había creado durante su período de internación para encarar una modernización de las campañas financieras del Vaticano. Aunque la resolución fue firmada el 29 de septiembre, recién se comunicó el pasado domingo y reavivó el debate interno sobre cómo se financiará la Iglesia en el corto plazo.

La comisión diseñada por Francisco había nacido con un nivel de autonomía inusual para los estándares vaticanos. Estaba integrada exclusivamente por italianos —entre ellos, dos religiosas con responsabilidades dentro de la Curia— y tenía mandato para trazar la estrategia anual de recaudación: desde las metas y prioridades hasta la modalidad de ejecución. Incluso podía delegar funciones entre sus miembros y diseñar, de manera parcial o integral, toda la programación operativa.

El Sumo Pontífice optó por desactivarla de plano. Según fuentes del Vaticano, el alcance de esas facultades y la independencia casi absoluta del organismo chocaban con la visión del actual pontífice, que apunta a un esquema más centralizado y en sintonía con el Consejo para la Economía.