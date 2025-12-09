Donald Trump cuestionó el liderazgo de la OTAN y calificó a los países de Europa de "decadentes" + Seguir en









El presidente republicano profundizó sus críticas al bloque militar y cuestionó el rumbo político y social de las principales capitales europeas.

Donald Trump volvió a patear el tablero en una entrevista, y criticó fuertemente al principal aliado de EEUU desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN.

El presidente de EEUU, Donald Trump, criticó fuertemente el liderazgo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y calificó a la mayoría de los países del viejo continente de "decadentes". Las declaraciones del mandatario republicano se dan en un contexto de fuertes cambios en la política internacional estadounidense, para con su máximo aliado desde la Segunda Guerra Mundial.

“Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos”, destacó Trump. Para el Gobierno estadounidense, es prioridad detener la guerra entre Rusia y Ucrania, y apuntó contra los países que integran la OTAN, alegando que “hablan demasiado y no producen”, en relación a que EEUU elabora gran parte del armamento para la organización. “La OTAN me llama papi”, dijo insólitamente en la misma línea. En otras declaraciones, ya había apuntado que los países europeos deben pasar a destinar cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) a Defensa.

El mandatario estadounidense atribuyó parte de la crisis social que atraviesa Europa, a las políticas migratorias adoptadas en las principales ciudades de la región: “Europa está recibiendo personas de todas partes del mundo… París es un lugar diferente. Londres es un lugar diferente”, apelando a la teoría del "remplazo étnico".

Trump puso como ejemplo negativo al alcalde de Londres, a quien retrató como responsable del “cambio profundo” atraviesa la capital británica. En su evaluación, ese proceso no es aislado: advirtió que “muchas grandes ciudades europeas ya no serán países viables” si mantienen su actual política migratoria.

Donald Trump y el caso Milei como ejemplo Trump fue consultado si considera involucrarse en las elecciones de países de Europa para hacer llegar al poder a líderes que estén más alineados con su visión en diversas agendas, como la inmigratoria. "Yo respaldo y he respaldado personas. Pero respaldo a líderes que los europeos no quieren", detalló.

Allí fue cuando el nombre del presidente argentino surgió en la conversación como un caso de éxito del apoyo estadounidense en los comicios. "Si vamos a Latinoamérica, respaldé a Javier Milei, en Argentina. Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de manera contundente", aseguró. La gestión de Trump jugó fuerte en las elecciones locales. Una semana antes de los comicios, el BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones, entre otros gestos que llegaron desde Norteamérica, con el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ocupando un rol protagónico.