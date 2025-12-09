Volodimir Zelenski anunció que está "listo" para convocar a elecciones en Ucrania tras las críticas de Donald Trump + Seguir en









El presidente ucraniano afirmó que evalúa un llamado a las urnas presionado por Washington y pese a la ley marcial.

El presidente ucraniano declaró estar "listo" para llamar a elecciones presidenciales en un plazo de entre 60 a 90 días. CNN

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este martes que está "listo" para llamar a elecciones en su país, en un plazo de 60 a 90 días. Las declaraciones del mandatario ucraniano se dan, luego de que Donald Trump criticará que los comicios no se llevaran a cabo por la guerra con Rusia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Estoy listo para las elecciones" declaró en rueda de prensa Zelenski, luego de reunirse con el Papa León XIV. Desde Castel Gandolfo, Italia, el mandatario destacó "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

Zelenski ya había declarado que llamaría a elecciones, bajo una serie de condiciones que con el panorama actual, parecen difícil de cumplirse. En el listado, entran cuestiones como la financiación internacional, la participación de observadores y la posibilidad de que los soldados en el frente y los millones de refugiados en el extranjero puedan ejercer su voto.

La presión de la Casa Blanca acusó a Kiev de estar "utilizando la guerra para no celebrar elecciones", ya que no hubo elecciones en 2024, año en el que los comicios fueron pospuestos, por la ley marcial que rige en Ucrania desde febrero de 2022, momento del inicio de la invasión rusa.

El encuentro entre el papa León XIV y Volodímir Zelenski Previamente, el papa León XIV recibió al líder ucraniano. Allí, el Sumo Pontífice "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”. Anteriormente, se habían visto las caras en mayo, a días de la asunción del estadounidense.

El encuentro se da en un contexto de acercamiento entre Rusia y Ucrania, con la mediación constante de Trump. Sin ir más lejos días atrás el embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Matthew Whitaker, señaló durante una presentación en Qatar que la posibilidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Ucrania y Rusia se encuentra “más cerca que nunca”.