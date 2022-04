¿Bots o usuarios? Bolsonaro multiplica seguidores en Twitter tras la llegada de Elon Musk

Según el estadounidense Christopher Bouzi , creador del sitio Bot Sentinel dedicado a combatir la desinformación, más del 90% de los nuevos seguidores del mandatario serían robots, informó el portal de noticias UOL.

Bolsonaro, algunos de sus hijos y legisladores oficialistas brasileños celebraron la llegada de Musck a Twitter por entender que de ahora en más esa plataforma respetará la libertad a rajatabla.

Posteos del mandatario ultraconservador fueron quitados de las redes sociales por contener fake news respecto de la pandemia del coronavirus y sobre las urnas electrónicas a ser usadas en los comicios de octubre.

"Cuando me preguntan si esas nuevas cuentas que siguen a Bolsonaro son de personas reales, mi respuesta es que no. Yo no creo que miles de brasileños decidieron crear miles de cuentas al mismo tiempo porque Musk compró Twitter", afirmó Bouzi.

El concejal Carlos Bolsonaro, responsable de las comunicaciones en las redes sociales de su padre Jair Bolsonaro, agregó 25.800 nuevos seguidores entre el 25 y 26 de abril, de acuerdo con el relevamiento del ingeniero Bouzi.

En esos mismos dos días en se se informaba que Musk tomó el control de Twitter el senador Flàvio Bolsonaro, otro hijo de mandatario, incorporó 16.800 nuevos afiliados a su perfil.