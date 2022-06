Imprudente, Bolsonaro sugiere que los peces devoraron los restos de los desaparecidos en la Amazonia

"En esa región, una región muy aislada, a mucha gente no le gustaba. Debería haber más que redoblado la atención a sí mismo", agregó Bolsonaro.

Embed

Tras diez días de intensa búsqueda, las autoridades han hallado un rastro de sangre en una embarcación del primero de los dos sospechosos detenidos hasta ahora y material "aparentemente humano" que está siendo analizado en Brasilia. También hallaron pertenencias personales como ropa y calzado.

"Por lo que todo indica, si los mataron a ambos, que espero que no, están en el agua, y en el agua quedará poco, el pez come, no sé si hay pirañas allí en Javarí", declaró Bolsonaro.

Phillips, de 57 años, es colaborador del diario británico The Guardian y autor de decenas de reportajes sobre la Amazonia.

Estaba preparando un libro sobre conservación medioambiental cuando desapareció junto a Pereira, de 41 años, que le hacía de guía.

Ambos fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio mientras navegaban por un río del Valle de Javarí, una zona donde actúan narcotraficantes, madereros y pescadores ilegales, situada en el extremo oeste del estado de Amazonas, en la frontera con Perú y Colombia.

El mandatario explicó además que en esa región hay "piratas en el río" e insistió en que "es muy temerario andar" por ahí "sin estar debidamente preparado, físicamente y con armamento".

La desaparición de Phillips y Pereira suscitó una ola de solidaridad internacional y encendió nuevamente críticas contra el gobierno de Bolsonaro, acusado de alentar las invasiones de tierras indígenas y de sacrificar la preservación de la Amazonia para su explotación económica.