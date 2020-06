Bolsonaro promete "poner en su lugar" al Supremo... ¿y si Brasil es ya una democracia tutelada?

Todo el mundo habla en Brasil del peligro de un autogolpe de Jair Bolsonaro y sus aliados militares. Hasta The New York Times advirtió sobre esa posibilidad el 10 de junio, ocho días después de que Ámbito hubo hecho lo propio. Sin embargo, es necesario definir el concepto de “golpe” en 2020 y reconocer que, aunque ese escenario no es desechable, la eventualidad de que tanques y soldados controlen las calles después de haber clausurado el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) no es, al menos hoy, la hipótesis más probable. ¿De qué se habla entonces?