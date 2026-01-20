Choque de trenes en España: una niña de 6 años sobrevivió milagrosamente y es la única de su familia con vida

La menor fue hallada caminando sola y descalza por las vías tras el accidente que dejó al menos 42 muertos. Está fuera de peligro y se encuentra con sus abuelos en la ciudad de Córdoba.

Mientras continúan las tareas de rescate tras el choque entre dos trenes en España , emergió una historia que conmueve a España: una niña de 6 años logró sobrevivir al impacto y fue hallada sola entre las vías . Es la única sobreviviente de su familia, en una tragedia que ya dejó 42 víctimas fatales .

Los brigadistas y bomberos españoles siguieron trabajando este miércoles entre los vagones destruidos por el violento choque ferroviario ocurrido el domingo por la noche. Aunque el número de fallecidos asciende a 42 , las autoridades no descartan que aparezcan más cuerpos entre los restos de las formaciones.

Entre los sobrevivientes se confirmó el caso de una niña de 6 años , cuya historia se convirtió en uno de los relatos más impactantes del desastre. La menor logró escapar por una ventana rota del vagón y fue encontrada horas después por un agente de la Guardia Civil , caminando sola, descalza y desorientada sobre las vías.

Según precisaron las autoridades, la niña presentaba un golpe en la cabeza que requirió tres puntos de sutura , aunque se encontraba consciente. “Está bien dentro de todo lo que pasó. Es un milagro”, expresó Juan Barroso , familiar de la menor.

La niña viajaba junto a sus padres, un hermano y un primo en uno de los vagones delanteros, una de las zonas más afectadas por el impacto. En ese sector se concentró la mayor cantidad de víctimas fatales, de acuerdo con los informes oficiales.

Las autoridades identificaron a la familia como Zamorano Álvarez, residentes en el municipio de Punta Umbría, en la provincia de Huelva, Andalucía. Además de ellos, otras dos personas de esa localidad murieron en el accidente, por lo que el intendente José Carlos Hernández decretó tres días de duelo oficial.

“Son muchas las personas que hoy están tristes. Este accidente nos dejó víctimas irreparables. Pero también hay historias que nos obligan a aferrarnos a algo de luz. La de esta niña es una de ellas”, expresó el jefe comunal durante un acto.

De acuerdo con el último parte médico, la menor se encuentra en buen estado de salud y permanece alojada junto a sus abuelos en un hotel de la ciudad de Córdoba, la más cercana al lugar del siniestro.

El choque de trenes en Adamuz: qué se sabe del accidente que dejó decenas de muertos

El siniestro ocurrió el domingo alrededor de las 19.39 (hora local), cuando un tren de larga distancia de la empresa privada Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en el ingreso a Adamuz. Los últimos tres vagones invadieron la vía contigua, por donde circulaba una formación Alvia de Renfe con destino Madrid–Huelva, provocando el choque.

El tren de Iryo, que transportaba 317 pasajeros, había partido a las 18.40 desde Málaga. Por causas que aún se investigan, descarriló en los desvíos de la vía 1, lo que derivó en la colisión con el Alvia, que llevaba 187 personas a bordo. El impacto provocó que varios vagones salieran despedidos y cayeran por un terraplén de cuatro metros de altura.

El violento choque dejó escenas de extrema destrucción, con vagones retorcidos y volcados, lo que dificultó las tareas de rescate. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades, mientras España enfrenta una de las mayores tragedias ferroviarias de su historia reciente.