Dos nuevos accidentes ferroviarios en España dejan un muerto y 20 heridos en Girona y Cataluña + Seguir en









Apenas 48 horas después del grave incidente de este domingo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos, este martes se reportaron dos nuevos accidentes ferroviarios en España.

Descarrilaron otros dos trenes en España.

Apenas 48 horas después del grave incidente de este domingo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos, este martes se reportaron dos nuevos accidentes ferroviarios en España. El primero tuvo lugar en Gelida, municipio de la provincia de Barcelona, que provocó la muerte del maquinista y dejó un saldo de al menos 20 heridos. El segundo hecho fue en Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona, y no hay heridos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tren de la línea R4, que circulaba entre Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, descarriló tras la caída de un muro de contención sobre las vías a partir de una jornada de fuertes lluvias en Cataluña.

Hay 20 ambulancias y 38 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña en el lugar de los hechos. Desde la cuenta oficial de Protección Civil en X, los hospitales de la zona ya están "a punto" para atender a los afectados. Hay tres heridos de gravedad.

El segundo incidente de este martes interrumpió la circulación de Rodalies entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera. El descarrilamiento sucedió por la presencia de piedras en las vías. Según informó el diario La vanguardia, el tren descarriló entre Blanes y Maçanet impactando con una roca, por lo que perdió un eje.

Un choque de trenes en España dejó más de 40 muertos Estos dos hechos sucedieron apenas horas después de un trágico accidente de tren que se produjo este domingo en las inmediaciones de Adamuz en la provincia de Córdoba. Dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos. El siniestro dejó hasta el momento 41 muertos y más de 150 heridos, entre ellos varios casos graves, según cifras oficiales difundidas por autoridades españolas

El tren Iryo 6189, que circulaba desde Málaga hacia Madrid con alrededor de 317 pasajeros a bordo, viajaba con normalidad cuando sus primeros vagones lograron atravesar el hueco en la vía. Sin embargo, el octavo y último vagón se descarriló, arrastrando consigo al séptimo y al sexto, desplazándose hacia la vía contraria. Esa línea fue ocupada entonces por el tren Alvia 2384, que viajaba desde Madrid hacia Huelva con cerca de un centenar de personas a bordo. El impacto entre ambos convoyes fue frontal, provocando que los dos primeros vagones del Alvia cayeran por un terraplén de varios metros. Según informó la prensa local, el accidente ocurrió cuando un tren de la empresa operadora Iryo que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia (capaces de adaptarse tanto a vías de alta velocidad como a convencionales) que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Temas España

Trenes

Cataluña