Brasil busca proteger sus minerales estratégicos ante el interés extranjero + Agregar ámbito en









Lula da Silva cuestionó que empresas de otros países estén adquiriendo estos recursos sin un marco regulatorio definido. Además, respaldó el proyecto que busca establecer nuevas normas para su explotación y comercialización.

El alerta de Lula da Silva por los minerales críticos de Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre el creciente interés de empresas extranjeras en los minerales críticos del país y pidió avanzar con una regulación que permita proteger estos recursos. “Hay mucha gente extranjera” comprando minerales críticos, señaló durante una reunión con los principales referentes del Congreso.

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El mandatario recibió en el Palacio de la Alvorada al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y al titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. Durante el encuentro, analizaron la necesidad de establecer reglas para el desarrollo de las tierras raras y otros minerales considerados estratégicos para distintas industrias.

Lula defendió el proyecto que crea una Política Nacional de Minerales Críticos, que ya recibió la aprobación de la Cámara de Diputados en mayo y ahora debe ser tratado por el Senado. La iniciativa busca establecer un marco específico para el sector y promover inversiones nacionales.

“Si no regulamos y definimos que esta riqueza mineral es una riqueza de Brasil, tenemos que garantizar que estas cosas se transformen en algo que haga soñar al pueblo brasileño”, afirmó el presidente.

Lula expresó preocupación por el control extranjero de minerales críticos. F24 Brasil avanza con una ley para regular las tierras raras Brasil cuenta con la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, un grupo de elementos utilizados en sectores vinculados con la tecnología, la industria y la transición energética. Por ese motivo, el Gobierno considera que su explotación tiene una importancia estratégica para el país.

Alcolumbre aseguró que pretende llevar el proyecto al recinto la próxima semana. “Cuando hablamos de soberanía, tenemos que hablar de la soberanía en su plenitud y no en parte”, sostuvo el titular del Senado. La propuesta contempla, además, la creación de un fondo de 5.000 millones de reales, unos u$s1.000 millones, destinado a impulsar el sector y atraer inversiones nacionales. Las declaraciones de Lula se conocieron poco después de que la empresa estadounidense USA Rare Earth anunciara avances para adquirir Serra Verde, la única compañía que actualmente produce tierras raras en Brasil. La firma informó que consiguió u$s1.550 millones para completar la operación, que todavía necesita la aprobación de sus accionistas. El caso generó preocupación dentro del Gobierno brasileño. Según Globo, las autoridades analizan mecanismos para revisar la explotación de tierras raras en Minaçu, en el estado de Goiás, por parte de una empresa estadounidense. El Ejecutivo sostiene que la Constitución establece que los recursos minerales ubicados en el subsuelo pertenecen a la Unión y no a los estados.