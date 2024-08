Brasil: las primeras investigaciones sobre del accidente aéreo apuntan a condiciones climáticas "caóticas"

El humo en la atmósfera, debido a la presencia de aerosoles, también podría haber hecho que el agua se volviera aún más fría y líquida, factor que podría haber provocado que la aeronave se volviera más pesada, al convertirse esta agua en hielo.

El momento crítico del vuelo fue poco antes de que el avión comenzara su trayectoria descendente. El episodio terminó con la caída de la aeronave a las 13:25 y el posterior fallecimiento de los cuatro tripulantes y 58 pasajeros a bordo.

A pesar de las primeras investigaciones e hipótesis, todavía no se confirmaron de manera oficial las causas que llevaron al avión operado por la compañía regional Voepass a precipitarse - en barrena plana - contra el piso. Sin embargo, y tras el estudio de las condiciones atmosféricas, todo apunta a una acumulación grave de hielo en las alas, lo que habría provocado que los pilotos perdieran el control de la aeronave.

La historia de tres pasajeros que no llegaron a subirse al vuelo fatal

Luego de que se conociera la tragedia, salieron a la luz historias de al menos tres personas que no abordaron el avión por distintos motivos. La primera de todas tiene como protagonista a Adriano Assis, uno de los pasajeros que perdió el vuelo, quien compartió su experiencia en una entrevista con TV Globo directamente desde el aeropuerto: “Cuando llegué, esperaba el vuelo, pero ni el tablero de llegadas y salidas ni los anuncios por los micrófonos ofrecían información alguna. Tampoco había personal de VoePass en el mostrador”, comenzó el relato de Assis.

"Alrededor de las 10:40," prosiguió, "un empleado de VoePass me informó que ya no podría embarcar porque faltaba menos de una hora para la salida. Aunque discutí con él, al final esa decisión fue la que me salvó la vida”, comentó visiblemente conmovido. Tras enterarse de lo ocurrido, Assis buscó al empleado de la aerolínea que no le permitió embarcar en el vuelo para darle un abrazo y reconocerle que “solo cumplía con su trabajo”.

Rápidamente, la historia de Assis se volvió viral en las redes sociales, por el contraste con lo trágico del accidente aéreo. Por otro lado, y de la misma manera, otros dos dos pasajeros compartieron con el portal de noticias local CGN que también se sintieron desorientados en el aeropuerto de Cascavel y, finalmente, no se les permitió abordar. Luego de percatarse de lo sucedido, uno de ellos declaró: “Volví a nacer”.